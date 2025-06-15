مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس يناقش خطط التطوير المستقبلية

عقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس اجتماعًا لمجلس الإدارة، ناقش خلاله آليات تطوير أداء المركز وتعزيز أنشطته البحثية والعلمية في المرحلة المقبلة.

جاء الاجتماع برئاسة معالي الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز، وبحضور الدكتور حاتم العبد، مدير المركز وبمشاركة كوكبة من أعضاء مجلس الإدارة، وهم السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، والسفير عزت سعد، المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، والدكتورة حنان متولي، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، والدكتورة هيام وهبة، الأستاذ بكلية التجارة بجامعة عين شمس.

افتتحت د. غادة فاروق، الاجتماع مرحبة بأعضاء المجلس وبضيفي الجامعة معالي الوزير محمد العرابي، وسعادة السفير عزت سعد، معربة عن سعادتها لتشريف سيادتهما الجامعة والاستفادة من الخبرات التراكمية لهما في مجال عمل المركز.

من جانبه أعرب الدكتور حاتم العبد، عن سعادته بالتعاون مع القامات أعضاء مجلس الإدارة الكرام، مثنيًا على جهودها في إنجاح رسالة المركز واضطلاعه بمهامه المنوط بها.

وناقش المجلس الحسابات الختامية المالية للمركز خلال الاجتماع وتم اعتمادها، كما تم استعراض أبرز إنجازات المركز خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة خطة شاملة لتوسيع وتطوير الأنشطة البحثية والعلمية بما يتماشى مع المتغيرات الأكاديمية والإقليمية.

كما ناقش الاجتماع سبل تفعيل البروتوكولات القائمة مع الجهات ذات الصلة، وتوسيع قاعدة التعاون مع المؤسسات المعنية بشؤون الشرق الأوسط، بالإضافة إلى بحث آليات تطوير المنصة الإلكترونية للمركز، وتحديث إجراءات النشر والتحكيم بالمجلة العلمية الصادرة عنه، بما يتناسب مع المعايير الأكاديمية العالمية.

وفي ختام الاجتماع، عرضت الدكتورة غادة فاروق مقترحًا لاعتماد المركز من الجهات المتخصصة والمعنية بنشاط الدراسات الشرق أوسطية، تأكيدًا لدوره كمركز بحثي رائد في هذا المجال في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.