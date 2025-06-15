الأحد 15 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

أحمد وفيق: سعيد بمشواري الفني وتمنيت المشاركة فى «ولاد الشمس»

أحمد وفيق.فيتو
أحمد وفيق.فيتو

قال الفنان، أحمد وفيق: إنه كان يتمنى أن يقدم شخصية الفنان محمود حميدة في مسلسل "ولاد الشمس"، الذي عرض في الموسم الرمضاني المنصرم، مؤكدا أن الدور كان أكثر من رائع ، وأن العمل كان به قدرات فنية كبيرة للغاية.

الفنان أحمد وفيق


وأضاف وفيق أن الفنان دائما يعيش حالة تحدي في كل عمل يقدمه اذا كان يرغب في الاستمرارية وأن نجاحه الحقيقي يتمثل في كل دور قدمه وقدر يوصل من خلاله رسالة.
واستطرد قائلا كل دور قدمته في مسيرتي أنا فخور به فأنا دائما ما أكون حريص في اختياراتي الفنية لأنني أتعامل مع جمهور مختلف ومتذوق للفن.
وأكد وفيق أن دوره في مسلسل "تحت السيطرة"، مع الفنانة نيللي كريم أصعب دور قدمه في حياته الفنية.
وخلال استضافته في برنامج "يحلى الكلام" على راديو مصر قال وفيق، إنه تعلم من المخرج العالمي يوسف شاهين الالتزام والدقة في العمل.


وأضاف وفيق أن سيدة المسرح العربى سميحة ايوب قالت لى كلام اعتبره شهادة تقدير مهمة، وأن الراحل محمود عبد العزيز قدم لي نصيحة لا استطيع أن أنساها ما حييت وأطبقها في حياتي يوميا.
وأكد وفيق أنه إنسان هادئ جدا ويحب الاستمتاع بالحياة مع كلبي"تويكس" وراضي جدا بحياتي.

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