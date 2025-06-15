حكم تهنئة العائدين من الحج وتزيين المنزل وإقامة الولائم، ماذا يفعل الحاج إذا رجع إلي بيته؟ وما حكم تهنئة القادم من حج أو سفر.. وماذا يقال للحاج عند عودته من الحج؟وما حكم الاحتفال بالحاج بعد عودته؟ وما حكم تزيين البيوت بمناسبة عودة الحاج وهل تبريكات العودة من الحج بدعة؟ وما حكم إقامة الولائم ابتهاجا بعودة الحاج إلي بلده؟

كل هذه الأسئلة ستجدون الإجابة عنها في هذا التحقيق فإلى التفاصيل.

حكم تهنئة القادم من حج وتزيين المنزل وإقامة الولائم

ماذا يفعل الحاج إذا رجع إلى بيته؟

إذا رجع الحاج إلى بلده فيستحب أن يقول مثلما كان النبي ﷺ يقول.عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ) رواه البخاري.

حكم تهنئة القادم من حج أو سفر

تهنئة القادم من السفر والسلام عليه ومعانقته ومصافحته وصنع وليمة له تسمى النقيعة، واستقباله وتلقيه كل ذلك حسن ومستحب في حق كل قادم من سفر، خاصة سفر الحج، والقادم من غزو في سبيل الله تعالى.

وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدموا من سفر تعانقوا، وقالت عائشة رضي الله عنها: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي يجر ثوبه فاعتنقه وقبله رواه الترمذي وقال حديث حسن.

والتهنئة المستحبة للقادم من السفر تكون بلفظ: الحمد لله الذي سلمك أو الحمد لله الذي جمع الشمل بك، أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على الاستبشار بقدوم القادم.

ما يقال للحاج عند عودته من الحج

هناك مجموعة من الأدعية العامة التي يُمكن الدعاء بها للحاج عند عودته من الحج منها ما يأتي: جعل الله حجّك مبرورًا، وسعيك مشكورًا، وذنبك مغفورًا، وبتعبك مأجورًا.

تقبل الله حجكم، وشكر سعيكم وغفر ذنبكم وستر عيبكم، وتقبل دعاءكم وأجزل لكم المثوبة والعطاء.

اللهم تقبل من صغيرنا وكبيرنا، حج مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور.

غفر الله ذنبك وأخلف عليك نفقتك.

حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور، وتقبل الله طاعتكم وهنيئًا لكم عودتكم كما ولدتكم أمهاتكم.

هنيئًا لكم أيها الحجاج وفقكم الله تعالى لما فيه الخير لكم في الدنيا والآخرة جزاءً لما قدمتم. هنيئًا لحجاج بيت الله هذه الرحلة المباركة تقبل الله حجكم، وشكر سعيكم وشكرًا لله.

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور.

حج مبرور وسعي مشكور، تقبل الله منكم، ومن المسلمين أجمعين صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير.

حج مبرور وسعي مشكور، تقبل الله طاعة ضيوف الرحمن. حللتم أهلًا، ووطئتم سهلًا بلادكم التي اشتاقت إليكم، أهلًا بعودتكم إلى الديار من مكة المكرمة.

حمدًا لله على السلامة، نهنئكم على عودتكم سالمين. حجاج بيت الله الحرام، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا، ومنكم صالح الأعمال.

نحمد الله ربنا على عودتكم سالمين. تقبل الله منكم النسك، وغفر عنكم الذنوب والخطايا. رزقكم الله تعالى زيارات عديدة إلى بيته الحرام وتقبل الله تعالى منكم أداء الفريضة.

نسأل الله القبول لكل من قام بالحج في هذا العام، هنيئًا لكم وخيرًا كبير وسعادة لمن كتب له الحج المبارك ولمن غفر الله له ذنبه.

ما حكم الاحتفال بالحاج بعد عودته

الاحتفال بالحاج بعد عودته وتزيين البيت له والقول له "حجًا مبرورًا " وعمل حفلة خاصة بالحدث؟ هل يعد ذلك من البدع المحدثة

- لا حرج على المهنئين بسلامة الحاج أن يقولوا من العبارات ما يشاءون على أن تكون مباحة في الشرع ودالة على المقصود منها نحو "تقبل الله طاعتكم" أو " تقبل الله حجكم " أو "حجًّا مبرورًا وسعيًا مشكورًا".

- الذي يظهر أن تزيين البيت بالأشجار والأضواء لقدوم الحاج جائز، وأن ما أفتى بعض المعاصرين من أهل العلم بعدم جواز لا يقوى لتحريم تزيين البيت لقدوم الحاج.

- الاحتفاء والاحتفال بالقادم من الحج وصنع الطعام له فالظاهر أيضًا جوازه.

حكم تزيين البيوت بمناسبة عودة الحاج

لا يوجد حرج في هذا الأمر برغم أنه لم يكن من عادة السلف الأول ما لم يكن فيه تكلف أو يتخذ عادة أو يعتقد أنه عبادة.

حكم تهنئة القادم من حج وتزيين المنزل وإقامة الولائم

هل تبريكات العودة من الحج بدعة؟

يشدد العلماء أن البدعة في الدين تكون فيما خالف النصوص أو أدخل في العبادات ما ليس منها، أما تبريكات الذهاب للحج فهي من العادات الجميلة التي لا تخالف الشرع، بل تعزز الألفة والمحبة بين المسلمين، وتقوي مشاعر الفرح في الطاعات.

وقد سُئل عدد من كبار العلماء عن هذا الأمر، فأجابوا بأن التهنئة بالحج جائزة ومستحبة، ما دامت لا تتضمن محرمًا أو رياءً أو تفاخرًا.

تبريكات الذهاب للحج ليست فقط عادة اجتماعية، بل هي سلوك إيماني يعكس محبة المسلمين لبعضهم، وفرحتهم بأداء أحد أعظم أركان الإسلام، وهي سنة طيبة متوارثة، تملأ القلوب بالدعاء والأمل والرحمة.

حكم إقامة الولائم بعد العودة من الحج

تجهيز عشاء للعائلة والأحباب قبل الذهاب، وبعد الرجوع من الحج، أصبحت عادة لمن عزم الذهاب إلى الحج، يقوم بتجهيز عشاء، ويعزم الناس على الأكل، فما هو الحكم

عمل الحاج وليمة لعائلته وأحبابه قبل ذهابه للحج وبعد رجوعه منه شيء حسن وعادة طيبة لأن في ذلك إطعام الطعام وهو مرغب فيه، وفيه دعوة للألفة والمحبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.