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أسعار ومواصفات سيارات شيري تيجو 8 برو خلال شهر يونيه

شيري تيجو 8 برو،فيتو
شيري تيجو 8 برو،فيتو

سيارات شيري تيجو 8، استقبلت السوق المصرية واحدة من أهم السيارات الشعبية شيري تيجو 8 برو موديل 2026  بأسعار تبدأ من مليون و600 ألف جنيه في السوق المحلية.
 

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيري، كافة الموزعين والتجار بأسعار سيارات شيري الجديدة في السوق المصرية وهي كالتالي:- 
 

 أسعار سيارات شيري تيجو 8 برو

يصل سعر الفئة الأولى مليون و600 ألف جنيه
 

يصل سعر الفئة الثانية مليون و700 ألف جنيه
 

حصلت سيارات شيري  تيجو 8 برو بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو بقوة 197 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 290 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات من طراز «DCT».
 

 مواصفات وسائل الأمان وسلامة سيارات شيري تيجو 8 

وسائد هوائية وستائرية للمقاعد الأمامية وجانبية

 – فرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل

 – نظام الثبات الإلكتروني

 – خاصية برنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات

 – فرامل يد إلكترونية إضافة إلى تعليق تلقائي لمكابح اليد الإلكتروني

_ نظام مراقبة ضغط الإطارات

 – جهاز تحذير المسافة الخلفية مع كاميرا للرؤية الخلفية بتقنية 360 درجة

 – جهاز تحذير المسافة الأمامية

 – مرآة داخلية ذاتية التعتيم

 – خاصية مراقبة النقاط العمياء مع القدرة على تحديد وتحذير من الاصطدام الأمامى

– التنبيه عند فتح الأبواب

 – التحذير عند الخروج من الحارة المرورية

 – الحفاظ علي القيادة فى المسار

 – مرايات كهربائية الضبط

 – مصابيح أمامية بإضاءة LED

 – مصابيح خلفية LED 

– إشارات جانبية بالمرايات LED

 – مفتاح ذكى مع إمكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح 

– إمكانية إدارة المحرك عن بعد

 – وزجاج فاميه خلف

 – حساس إضاءة أتوماتيك مع مثبت سرعة

 – فتح صندوق الأمتعة كهربائيًا بفتحة سقف بانوراما

 – شاشة وسائط 12.3 بوصة مع خاصية عرض الهاتف على الشاشة، وشاشة عدادات 12.3 بوصة

 – عجلة قيادة متعددة المهام وبلوتوث

 – إمكانية تعديل المقاعد الأمامية كهربائيًا

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