وزير الثقافة يلتقي محمد هنيدي لبحث تقديم عروض مسرحية بالمحافظات

استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، النجم الكبير محمد هنيدي، بحضور المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، وذلك لبحث تقديم عروض مسرحية في عدد من محافظات الجمهورية.

لقاء هنو وهنيدي

تناول اللقاء سُبل التعاون المشترك في إنتاج وتقديم عروض مسرحية نوعية خلال الفترة المقبلة، على أن تُقام في عدد من المحافظات.

وأكد وزير الثقافة أن المشروع يأتي استكمالًا لاستراتيجية الوزارة في نشر الفنون وتوسيع رقعة العمل الثقافي، وتعزيز التعاون مع نجوم الفن والقطاع الخاص، بما يُسهم في تحقيق العدالة الثقافية،وخروج عروض مسرح الدولة من العاصمة إلى الأقاليم.

ورحّب الدكتور أحمد فؤاد هنو بالنجم محمد هنيدي في بيته وزارة الثقافة المصرية، وعلى خشبة مسرح الدولة التي شهدت انطلاقته الأولى، مؤكدًا أن هنيدي يُعد أحد أبرز رموز الكوميديا في مصر والعالم العربي، وأن التعاون معه يُمثل خطوة مهمة في ظل جماهيريته الواسعة وقدرته على جذب مختلف الأعمار، مشددًا على أن الوزارة ترحب بهذا التعاون ضمن خطة طموحة لإشراك نجوم مصر في دعم المسرح.

وقد اتفق الجانبان على أن تكون الانطلاقة بعرض مسرحي يُقدَّم مع بداية الموسم المسرحي على خشبة مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، بعد افتتاح أعمال تطويره ورفع كفاءته، في خطوة تؤكد عودة الحياة إلى المسارح التاريخية كمنابر ثقافية وجماهيرية مؤثرة.

من جانبه، أعرب محمد هنيدي عن سعادته بلقاء وزير الثقافة، مؤكدًا استعداده الكامل للتعاون مع الوزارة في تقديم عروض مسرحية هادفة تُسهم في نشر البهجة والوعي الثقافي في ربوع الوطن، وخاصة في المحافظات التي تفتقر إلى الفعاليات الفنية الكبرى.

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