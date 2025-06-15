رئيس الوزراء: نعمل لتوفير بيئة داعمة للقطاع الخاص

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان: "الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص"، بمشاركة واسعة من الوزراء، وممثلي المؤسسات الدولية، وعدد من كبار المستثمرين المحليين والأجانب.

جاء ذلك في إطار فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل"، والذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر اللقاء الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، وعدد من الوزراء، إلى جانب ممثلين بارزين عن مؤسسات تمويل دولية، من بينها مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمفوضية الأوروبية، فضلًا عن ممثلي عدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات السياحة والطاقة والاستثمار المالي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن المائدة المستديرة شهدت نقاشات معمقة حول سبل تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للاستفادة من التمويل التنموي والدعم الفني، بهدف تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتحقيق النمو المستدام.

وشهد اللقاء استعراضًا لجهود مؤسسة التمويل الدولية في دعم المشروعات التنموية بالقارة الأفريقية، مع التركيز على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تم التطرق إلى مجالات التعاون المستقبلية بين المؤسسة والحكومة المصرية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة.

من جهته، شدد ستيفانو سانينو، ممثل المفوضية الأوروبية، على أهمية دعم القطاع الخاص لتحقيق التنمية، لاسيما في مجالات الطاقة الجديدة. بينما أشار مارك ديفيس، ممثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى أن الإصلاح الهيكلي يمثل ركيزة أساسية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مؤكدًا على أهمية تطوير تقنيات توليد الطاقة المتجددة لخفض تكاليف الإنتاج.

كما تطرقت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، إلى الدور النشط الذي يلعبه البنك في دعم القطاع الخاص المصري، سواء من خلال التمويل أو الدعم الفني.

وشهد اللقاء مداخلات من ممثلي القطاع الخاص، خاصة شركات السياحة والطاقة، الذين استعرضوا فرص التوسع داخل السوق المصري، مؤكدين دخولهم في مفاوضات حالية مع مؤسسات التمويل الدولية للحصول على تمويلات جديدة لمشروعات قائمة أو مستقبلية.

كما أثنى المستثمرون على حرص الحكومة على تعزيز التواصل المباشر بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، واعتبروه دليلًا على التزام الدولة بتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته، استعرض جهاز حماية المنافسة جهود إتاحة بيئة تنافسية، كما عرض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوره في دعم شركات القطاع الخاص.

وتناول وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال اللقاء جهود الوزارة في تسريع إجراءات الإغلاق المالي لمشروعات الطاقة، لتيسير حصولها على التمويلات اللازمة، فيما شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تسهيل الحصول على التمويل الميسر، مشيرًا إلى تطلعات الحكومة لتعزيز التعاون مع بنوك التنمية الأفريقية لدعم الشركات المصرية العاملة في القارة.

بدوره، أكد الفريق كامل الوزير، أن القطاع الخاص يمثل العمود الفقري لمشروعات وزارة النقل، سواء في التنفيذ أو الإدارة، مشيرًا إلى أن 99.9% من المصانع في مصر مملوكة للقطاع الخاص، وأن البنية التحتية التي أنجزتها الدولة هي المحرك الأساسي لانطلاقة القطاع الصناعي.

وفي ختام المائدة المستديرة، وجّه رئيس الوزراء رسالة مباشرة لممثلي القطاع الخاص، قائلا: نحن هنا لخدمتكم، وسنعمل معًا لتوفير بيئة أعمال داعمة ومحفزة عبر تقديم الحوافز واتخاذ القرارات الداعمة لنمو أعمالكم".

كما توجه بالشكر إلى الدكتورة رانيا المشاط على التنظيم المتميز للمؤتمر، مؤكدًا استمرار التعاون مع شركاء التنمية لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.

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