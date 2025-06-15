الأحد 15 يونيو 2025
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تعديل موعد إجراء مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعتي الغردقة والعريش

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو

قررت لجنة اختيار القيادات الجامعية بـ المجلس الأعلى للجامعات تعديل موعد المقابلات للمتقدمين لمنصب رئيس جامعة العريش من يوم السبت 21 يونيو 2025 إلى يوم السبت 28 يونيو 2025 وعليه فإن موعد المقابلات أصبحت كالتالي:

1- جامعة الغردقة، يوم الإثنين الموافق 23/6/2025 في تمام الساعة الثالثة عصرًا بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

2 جامعة العريش يوم السبت الموافق 28/6/2025 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح لمنصب رئيس جامعة

 وكان المجلس الأعلى للجامعات، حدد مجموعة من المستندات المطلوب أن يتقدم بها المرشح لرئاسة أي جامعة من الجامعات الخمس، للجنة اختيار القيادات الجامعية، وجاءت كالتالي:

  • نسخة أصل و9 صور من السيرة الذاتية للمرشح باللغتين العربية والإنجليزية، وتشمل الأبحاث والمهارات العلمية، والإشراف على الرسائل العلمية، والمشروعات البحثية المشارك فيها، والتعاون الخارجي، وبناء الشراكات، والمشاركة في مشروعات تطوير التعليم.
  • نسخة أصل و9 صور من بيان حالة للمرشح، مبين به الإعارات والإجازات، والمهمات العلمية في الخارج، والجزاءات، بشرط أن يكون موقع ومختوم من الجامعة.
  • نسخة أصل و9 سور من خطة المرشح لتطوير الجامعة خلال فترة رئاسته في حال تم اختياره.
    وتقدم كل الأوراق والمستندات السابقة على 10 أسطوانات مدمجة أو فلاشات.
  • ويقدم المرشح مستند أصل بشهادة قانونية، تبين عدم إحالته لمجلس تأديب وعدم توقيع جزاءات عليه ولا تحقيقات، وأنه غير محال للمحاكمة الجنائية، وتكون الشهادة من خلال الشئون القانونية بالجامعة.
  • يقدم المرشح 2 صورة لبطاقة الرقم القومي.
  • يقدم المرشح 1 صورة شخصية حديثة له.
  • ونسخة واحدة من سيرة ذاتية مختصر له باللغة العربية.

وأكد المجلس أنه يحق للمرشح أو من ينوب عنه تقديم تلك الأوراق والمستندات لأمانة المجلس الأعلى للجامعات، مع مراعاة تقديم الأوراق بالترتيب المذكور.

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