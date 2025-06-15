طرح البوستر الرسمي لمسلسل 220 يوم

طرحت منصة شاهد الرقمية البوستر الرسمي لمسلسل 220 يوم، الذي يجمع بين عدد من النجوم.

وأرفق حساب شاهد الرسمي على منصات مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا: “ما بين حلم استناه طول عمره وعمره اللي ممكن يخلص في أي لحظة.. أحمد كان لازم يأخد أصعب قرار.. ٢٢٠يوم قريبًا على Shahid”.

كما روج المخرج كريم العدل للمسلسل ونشر البوستر عبر حسابه على فيس بوك وأرفق تعليق “٢٢٠ يوم.. قريبا”.

وظهر الفنان كريم فهمي على البوستر بـ “لوك” مختلف، حيث ظهر “أصلع” الرأس مع الاحتفاظ بذقن طويلة قليلا وشارب.

موعد عرض مسلسل 220 يوم

وكشفت منصة شاهد عن موعد عرض أولى حلقات مسلسل 220 يوم، الذى يأتي من بطولة صبا مبارك، عايدة رياض والفنان كريم فهمي.

في هذا السياق، من المقرر عرض المسلسل عبر منصة شاهد، اواخر شهر يونيو الجاري.

أبطال مسلسل 220 يوم

مسلسل "220 يوم" بطولة كريم فهمى وصبا مبارك وعلى الطيب وحنان سليمان، وعايدة رياض وميرا دياب، لينا صوفيا، وغيرهم من الوجوه الشابة.

المسلسل مكون من 15 حلقة، من تأليف محمود زهران وسيناريو وحوار سمر بهجت، نادين نادر وإخراج كريم العدل وإنتاج سيدارز آرت برودكشن "صباح إخوان".

قصة مسلسل "220 يوم"

تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي، حيث يؤدي كريم فهمي دور كاتب يعيش مع زوجته، التي تلعب دورها صبا مبارك، وتشغل وظيفة مديرة مكتبة، حيث يسعيان في محاولة دائمة لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية، كما تشارك الفنانة حنان سليمان في دور الأم التي تمثل الدفء والحنان، بينما تظهر عايدة رياض في دور الخالة ذات الشخصية القوية، يجسد علي الطيب شخصية ابنها الذي يدخل في تفاعلات مؤثرة ضمن سياق الأحداث.

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