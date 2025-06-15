استجواب المتهمين بالتسبب في سقوط شخص من عقار ببولاق

تستجوب نيابة بولاق الدكرور المتهمين بالتسبب في إصابة شاب نتيجة سقوطه من عقار في بولاق الدكرور، بعدما حاول الهرب من تعديهم عليه.

سقوط شخص من عقار ببولاق الدكرور



البداية كانت بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بسقوط شخص من عقار في بولاق الدكرور، وتبين من خلال التحريات الأولية لرجال المباحث، أن شابا أصيب نتيجة سقوطه من عقار، وأنه حاول الهرب من اعتداء تعرض له على يد آخرين، مما أدى إلى سقوطه وإصابته.

تم نقل المصاب إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسماع أقواله.

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