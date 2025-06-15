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أخبار مصر

وزير البترول الأسبق: برميل النفط يقفز لـ 85 دولارا خلال أيام بسبب التوترات العسكرية

اسعار البترول، فيتو
اسعار البترول، فيتو
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قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق: إن التوترات العسكرية الراهنة تفرض على الدول حالة من القلق الشديد بشأن تأمين احتياجاتها من الطاقة، وهو ما يدفع الجميع إلى التحرك لحماية المخزون الاستراتيجي لديهم، لا سيما في ظل اعتماد العالم المتزايد على مصادر الطاقة.

أسعار النفط  تقفز إلى 85 دولارًا

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة” إلى أن استمرار الحرب بين إيران وإسرائيل لأكثر من أسبوع يؤدي إلى تحرك أسعار النفط لتتراوح ما بين 80 إلى 85 دولارًا للبرميل، في ظل توقعات بحدوث اضطرابات في الإمدادات، خاصة في منطقة شرق آسيا التي تعتمد على صادرات نفطية من طهران.

توقف صادرات إيران يضغط على السوق

وأوضح أن إيران كانت تصدّر مواد بترولية إلى عدد من الدول، إلا أن التوترات العسكرية الحالية قد تعيق تلك الصادرات، ما يعني انخفاض المعروض العالمي من النفط، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار بشكل حتمي.

 لا توقعات بتصعيد طويل الأمد

ورجّح وزير البترول الأسبق أن الحرب لن تستمر طويلًا، قائلًا:"لا أتوقع أن تمتد المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل لأكثر من أسبوع"، لافتًا إلى أن الجانب الإسرائيلي بدأ بالفعل في إرسال إشارات للتهدئة والسعي نحو وقف إطلاق النار والدخول في مسار تفاوضي.

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