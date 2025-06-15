وزير التموين: صرف متأخرات التوريد لمحصولى البنجر وقصب السكر الأحد المقبل

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية: إن الحكومة ومجلس النواب يتحركان لصالح المواطن، وإن كان هناك تقصير أو عدم وصول للمستوى المرضى نعد المواطنين ببذل المزيد من الجهد للوصول لمستوى مرضى للمواطنين.

تسعير المحاصيل الاستراتيجية



وأكد فاروق، أنه فيما يخص تسعير المحاصيل الاستراتيجية، هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بضرورة أن يحصل الفلاح على سعر يفوق الأسعار العالمية، وما تم من تسعير للقمح ومحصول قصب السكر، خير دليل على ترجمة هذه التوجهات لصالح الفلاح، معلنا انتهاء أزمة صرف متأخرات التوريد لمحصولى البنجر وقصب السكر يوم الأحد المقبل، مؤكدا المتابعة اليومية للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وأن هذا تكليف من رئيس الجمهورية أيضا، وتعمل عليه الحكومة منذ تكاليفها، وقال "أنا مسئول عن الأمن الغذائي".

ورد فاروق خلال مشاركته في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب على عدد من طلبات الإحاطة، اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة لافتا إلى وضع جدول لاستلام قصب السكر من المزارعين، وبشأن تذبذب الأسعار، قال إنه منذ تكلفنا وعرض الخطة على المجلس كان التفسير الجيد أحد أهم الأهداف مشاركتكم معي في دراسة زيادة سعر محصول قصب السكر وهناك عدة نقاط تؤثر في عملية التسعير منها الزراعات المثيلة والأسعار العالمية.

زيادة إنتاجية محصول القمح

وأشار الوزير، إلى زيادة انتاجية محصول القمح هذا العام بنسبة بلغت حوالي 17% عن الأعوام السابقة، مرجعا ذلك إلى التسعير الجيد توقيت التسعير للمحصول، متابعا: "نسعى للاكتفاء الذاتي من القمح نتحدث عن استهلاك حوالي 9.5 مليون طن ونضع خطة لزيادة نسبة الزراعة المحلية خلال خمس سنوات بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري وتشجيع الشهية المنفتحة للمزارع حتى لا يذهب لزراعات أخرى تحقق مزيد من الأرباح".

وأشار فاروق إلى الإعلان عن البورصة السلعية بهدف ضبط الأسعار موضحا أنها تعمل من خلال التعاون مع وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر لضبط أسعار الزراعات، وأن قانون البورصة السلعية سيتم عرضه على مجلس النواب وشدد على أن الحكومة مع السوق الحر، لكنه أوضح "سيكون في توجيهات ليس أسواق تتحكم فيها الدولة ولكن تحديد لبعض الأماكن لزراعات محددة".

وفيما يخص تكافل وكرامة وإضافة المواليد على بطاقات التموين، قال: "تنقية البيانات عمل يومي، متعهدا بأن كل مواطني تكافل وكرامة سيتم إدراجهم هذا الأسبوع، لافتا إلى أن نظام الكارت الموحد الذي بدأ في بورسعيد ويحصل من خلاله المواطن على خدمات على التأمين الصحي وصرف التموين من خلال كارت موحد، تم بالفعل تطبيقه على أكثر من 400 ألف مواطن حتى الآن.

وتابع: "سيتم تشكيل لجنة لزيارة أحد المطاحن التي لا يوجد به مغسلة، وذلك ردا على طالب النائب محمد محمود عبدالقوي بتركيب مغسلة للأقماح بمطحن الفيوم الآلي، وتحفظ الوزير على كلمة بعض النواب بان هناك عدد من أصحاب المخابر يبيعون الدقيق قائلا:" بعض أصحاب المخابز يسرقو الدقيق المدعم"، قائلا:" اتحفظ على الكلمة، يوجد لدينا 35 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، ينتجوا 270 ألف رغيف يوميا، وهناك رقابة بشكل يومى على المنظومة".

ولفت الوزير، إلى أن المخزون الاستراتيجى أولوية، وتم تنويع مصادر استيراد القمح لـ 22 منشأ، والمخزون يتم متابعته من قبل رئيس الجمهورية يوميا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.