توصية برلمانية بمراجعة إجراءات منح الرخصة الذهبية

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب شحاتة أبو زيد، وكيل اللجنة،عدد من طلبات الإحاطة الموجهة إلى الحكومة، بحضور ممثلين عن وزارات الصناعة، التنمية المحلية، والاستثمار والتجارة الخارجية.

مناقشة مشكلات منح الرخصة الذهبية للمستثمرين

وتمثلت الطلبات في عدم موافقة المسئولين عن المناطق الصناعية والمحافظات بإقامة مشروعات خدمية لصالح المصانع، وكذلك طلب بشأن التوسع في إصدار الرخصة الذهبية استجابة لمطالب المستثمرين من أجل القضاء على البيروقراطية.

نسبة منح الرخصة الذهبية قليل

وأكد شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن عدد الرخص الذهبية التي صدرت قليلة مقارنة بالمدة التي بدأ فيها العمل بها.

معايير كثيرة سبب في قلة منح الرخصة الذهبية

وأشار إلى أن أسباب عدم إصدار الرخصة الذهبية بنسبة كبيرة، تتمثل في وجود العديد من المعايير والشروط والتي قد يكون بعضها تعجيزيا.

مطالب بإعادة النظر في شروط منح الرخصة الذهبية

وأوصى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة إعادة النظر في معايير إصدار الرخصة الذهبية، من أجل زيادة الرخص الذهبية الممنوحة للمستثمرين.

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