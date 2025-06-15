الأحد 15 يونيو 2025
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حوادث

القبض على صاحب مغسلة قتل كلبا بالقاهرة

القبض على صاحب مغسلة
القبض على صاحب مغسلة قتل كلبا بالقاهرة، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات  مقطع فيديو انتشر مؤخرًا، ويُظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي على كلب ضال، مما تسبب في نفوقه، وذلك بإحدى مناطق القاهرة.

 

قتل الكلب بعصا

وبالفحص، تبين أنه أثناء سير أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بالمنطقة، تعرض لهجوم من كلب ضال قام بعقره في قدمه، مما دفع مالك مغسلة بالمنطقة إلى التدخل والتعدي على الكلب باستخدام عصا خشبية، ما أدى إلى نفوقه.

عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته أقر بتفاصيل الحادث، مؤكدًا أنه اعتدى على الكلب استجابة لاستغاثة المجني عليه بعد تعرضه للإصابة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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الأجهزة الأمنية التعدى على كلب وزارة الداخلية كلب ضال

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