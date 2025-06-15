الأحد 15 يونيو 2025
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رياضة

تعرف على موقف أيمن الرمادي مع الزمالك وأبرز المرشحين

أيمن الرمادي
أيمن الرمادي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن عقد المدير الفني أيمن الرمادي مع القلعة البيضاء انتهى رسميًا مع نهاية الموسم الكروي، نظرًا لأن التعاقد معه كان بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم فقط دون وجود بند للتمديد التلقائي.

وأشار المصدر إلى أن علاقة الرمادي بالنادي انتهت من الناحية القانونية، مؤكدًا أن المدرب أدى دوره خلال الفترة التي تولّى فيها المسؤولية الفنية للفريق، ونجح في تحقيق بعض المكاسب على مستوى الأداء والانضباط.

 

الزمالك لم يحسم ملف المدير الفني الجديد

وأوضح المصدر أن إدارة نادي الزمالك لم تحسم حتى الآن ملف المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل، وسط وجود عدة أسماء مطروحة على طاولة المناقشات، بعضها محلي والبعض الآخر أجنبي مثل موسيماني مدرب الأهلي السابق وميكالي مدرب المنتخب الأوليمبي السابق.

وأكد أن مجلس الإدارة سيعقد عدة اجتماعات خلال الأيام المقبلة لحسم هذا الملف الحيوي، إلى جانب ملفات أخرى متعلقة بالصفقات الجديدة، وتجديد بعض عقود اللاعبين.

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