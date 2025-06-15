وصول 1912 حاجا إلى ميناء نويبع

يواصل ميناء نويبع البحري استقبال أفواج الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة، ضمن خطة التفويج البري لموسم حج 1446 هـ، حيث استقبل الميناء 1912 حاجًا على متن 49 باص قادمين من ميناء العقبة الأردني.

وصول 1912 حاجًا و49 باص من حجاج البر إلى ميناء نويبع

حيث وصلت العبارة "آيلة" وعلى متنها 864 حاجًا و21 باص، تلتها العبارتان "سينا" و"كوين نفرتيتي" بإجمالي 1048 حاجًا و28 باص، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة وتعاون كامل بين الجهات المعنية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وسلاسة دخول الحجاج إلى الأراضي المصرية.

وشدد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، على ضرورة التنسيق الكامل بين إدارة الميناء وكافة الجهات العاملة بالمجتمع المينائي، لتسهيل حركة الحجاج وسرعة إنهاء إجراءات الجوازات والتفتيش، مع متابعة أعمال الحمالين وتوفير الخدمات الطبية والإسعافات اللازمة داخل الميناء.

وأكد عبد الرحيم أن خطة التفويج تنفذ بدقة من خلال غرف عمليات تعمل على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن عمليات العودة تسير بانسيابية تامة دون تسجيل أي شكاوى، مع الالتزام بتقديم كافة التيسيرات لضيوف الرحمن وتوفير بيئة استقبال آمنة ومنظمة.

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