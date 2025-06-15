الأحد 15 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وصول 1912 حاجا إلى ميناء نويبع

ميناء نويبع البحري
ميناء نويبع البحري

يواصل ميناء نويبع البحري استقبال أفواج الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة، ضمن خطة التفويج البري لموسم حج 1446 هـ، حيث استقبل الميناء 1912 حاجًا على متن 49 باص قادمين من ميناء العقبة الأردني.

وصول 1912 حاجًا و49 باص من حجاج البر إلى ميناء نويبع

 

حيث وصلت العبارة "آيلة" وعلى متنها 864 حاجًا و21 باص، تلتها العبارتان "سينا" و"كوين نفرتيتي" بإجمالي 1048 حاجًا و28 باص، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة وتعاون كامل بين الجهات المعنية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وسلاسة دخول الحجاج إلى الأراضي المصرية.

وشدد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، على ضرورة التنسيق الكامل بين إدارة الميناء وكافة الجهات العاملة بالمجتمع المينائي، لتسهيل حركة الحجاج وسرعة إنهاء إجراءات الجوازات والتفتيش، مع متابعة أعمال الحمالين وتوفير الخدمات الطبية والإسعافات اللازمة داخل الميناء.

محافظ جنوب سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بشرم الشيخ (صور)

محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الثانوية العامة بالعريش

وأكد عبد الرحيم أن خطة التفويج تنفذ بدقة من خلال غرف عمليات تعمل على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن عمليات العودة تسير بانسيابية تامة دون تسجيل أي شكاوى، مع الالتزام بتقديم كافة التيسيرات لضيوف الرحمن وتوفير بيئة استقبال آمنة ومنظمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاراضي المقدسة أفواج الحجاج الأراضي المصرية امتحانات الثانوية العامة جنوب سيناء سيناء لجان امتحانات الثانوية العامة ميناء نويبع ميناء نويبع البحري

الأكثر قراءة

بعد اشتعال الدولار في البنوك، تعرف على آخر تطورات الأسعار خلال التعاملات

مجلس النواب يقر إعفاء أبو ظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي من الضرائب

فيفا يتغنى بالشناوي وأوسكار في افتتاح كأس العالم للأندية

الحرب الايرانية الاسرائيلية تضرب البورصة المصرية، وخبير يوجه أهم النصائح للمستثمرين

"معكم".. حياد أم هروب من القضايا الساخنة؟!

كأس العالم للأندية، بيكهام يعلق على مستوى الأهلي أمام إنتر ميامي

حقيقة تسريب امتحاني التربية الدينية والوطنية لطلاب الثانوية العامة 2025

ماذا قالت الصحف الأوروبية عن مباراة الأهلي وإنتر ميامي؟

خدمات

المزيد

بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية، ارتفاع سعر خام القصدير ليسجل 32 ألفا للطن

ارتفاع المشمش والبرقوق وانخفاض التفاح والخوخ، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الليمون وارتفاع البصل والباذنجان في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بالجنيه والدولار.. أسعار الاشتراك في الرخص الأفريقية للمدربين المصريين والأجانب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد عاشوراء 2025 وفضائل هذا اليوم

"الأزهر العالمي للفتوى": توقير الكبار دليل على حسن الإسلام والخلق

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بتخطي المشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
السيسي يؤكد ضرورة العودة إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية برعاية سلطنة عمان تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة الإيرانية طهران