الأحد 15 يونيو 2025
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محافظات

محافظ كفرالشيخ يكلف برفع الإشغالات من محيط لجان الثانوية (صور)

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة بكفرالشيخ

كلف محافظ كفر الشيخ، علاء عبد المعطي، برفع الإشغالات من محيط اللجان، وتكثيف الإجراءات التنظيمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، لضمان سهولة حركة المرور وتوفير بيئة امتحانية آمنة ومستقرة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية  لامتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة «شهيد السلام الثانوية للبنين» (رقم 1349)، والتي تضم 20 لجنة فرعية بإجمالي 400 طالب، وذلك في أول أيام امتحانات للعام الدراسي 2024–2025، حيث يؤدي الطلاب امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية.

 

محافظ كفرالشيخ يتفقد الاضاءة داخل اللجان 

واطلع محافظ كفرالشيخ على توافر وسائل التهوية والإضاءة الجيدة داخل اللجنة، إلى جانب توفير الرعاية الصحية اللازمة، مؤكدًا أهمية الانضباط الكامل داخل اللجان، وفرض الهدوء في محيط المدارس، ومنع أية مظاهر للضوضاء قد تؤثر على تركيز الطلاب.

 

وأكد محافظ كفرالشيخ حرص المحافظة على توفير كافة الإمكانيات التي تُمكن الطلاب من أداء الامتحانات في أجواء من الراحة والتركيز، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أية طوارئ محتملة خلال فترة الامتحانات.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى المتابعة الميدانية المستمرة من قِبل رؤساء المراكز والمدن، والتدخل السريع لحل أية معوقات، مع تأمين عملية نقل أوراق الأسئلة والإجابات وفقًا للمواعيد المحددة، والتأكيد على سلامتها الكاملة.

غرفة عمليات رئيسية لمتابعة امتحان الثانوية العامة 

ونوه محافظ كفرالشيخ إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمديريات والمراكز لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، وضمان سرعة التعامل مع أية مستجدات.

تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت اليوم الأحد بمحافظة كفرالشيخ، وتُعقد داخل 78 لجنة عامة على مستوى المحافظة، وتشمل جميع المسارات التعليمية (النظام القديم، النظام الجديد، وSTEM)، وتستمر حتى الخميس 10 يوليو المقبل.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.

 

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التربية الدينية والتربية الوطنية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة محافظة كفرالشيخ

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