رئيس مدينة بورفؤاد يترأس غرفة عمليات لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة

ترأس الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية العامة لعام 2024 - 2025 بقسميها العلمي والأدبي في يومها الأول، وذلك للمتابعة الفورية والمستمرة لمسار العملية الامتحانية، والإطمئنان على توافر كافة سبل الراحة والأمان للطلاب خلال الامتحان.

امتحانات الثانويه العامه ببورفؤاد، فيتو

غرفة العمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي أن هناك تنسيقا متواصلا بين غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة وغرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم والربط بغرفة العمليات الرئيسية بالوزارة لمتابعة سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات، مشددًا على تطبيق القرارات الوزارية الخاصة بالامتحانات ومواجهة أي محاولات الغش.

امتحانات الثانويه العامه، فيتو

محافظ بورسعيد يتابع لحظة بلحظة امتحانات الثانويه العامه

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد أن اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد يتابع لحظة بلحظة مسار العملية الامتحانية للاطمئنان على توافر كافة الأجواء التربوية المناسبة لأبنائنا الطلاب، مضيفًا أن كل أجهزة الدولة يتم التنسيق فيما بينها لتحقيق عملية امتحانية يسودها الالتزام والانضباط في سبيل الوصول بها إلى بر الأمان وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

امتحانات الثانويه العامه، فيتو

1019 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانويه العامه ببورفؤاد

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي أن إجمالي عدد الطلاب يبلغ 1019 طالبًا وطالبة موزعين على 4 لجان امتحانيه علي مستوي المدينة، مؤكدًا على قيام غرفة عمليات المدينة بمتابعة سير وانتظام الامتحانات وحل أية مشكلات طارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة ومديرية التربية والتعليم.

امتحانات الثانويه العامه، فيتو

تجهيزات ورفع درجة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

ونوه رئيس مدينة بورفؤاد الى أنه تم تجهيز وإعداد اللجان وتزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة لآداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر، الى جانب تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتزويدها بالوسائل المعيشية المناسبة، مشددًا على الاستمرار في توفير الأجواء الامتحانية الملائمة، والتعامل بهدوء وحكمة وضبط النفس وتغليب مصلحة الطلاب.

وتوافد طلاب الثانوية العامة بمدينة بورفؤاد على لجان الامتحانات في الساعات الأولى من بدء الامتحانات، وفرضت اللجان إجراءات مشددة لمنع دخول الهواتف المحمولة، وفرض الإجراءات التي تضمن سلامة ونجاح الامتحانات، وعدم حدوث غش أو تسريب.

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