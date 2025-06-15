استجواب شاب متهم بالتحرش بفتاة داخل محل بالطالبية

تستجوب جهات التحقيق شاب أجنبي متهم بالتحرش بفتاة داخل محل تعمل به بمنطقة الطالبية.

تعرض فتاة للتحرش بالطالبية

البداية كانت بورود إشارة لمديرية أمن الجيزة، من قسم شرطة الطالبية، تفيد بتعرض فتاة للتحرش داخل محل تجاري تعمل به في الطالبية.

بإجراء التحريات، تبين أن شابا يحمل جنسية أجنبية، تم تحديد هويته، اعتدى على الفتاة أثناء عملها داخل المحل، ما دفعها للاستغاثة بالأهالي ورواد المحل الذين تمكنوا من الإمساك بالمتهم وإبلاغ الشرطة.



وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، حيث تحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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