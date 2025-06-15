بسبب الحواوشي، إصابة 6 من أسرة واحدة بتسمم بمنطقة طرة

الأحد 15/يونيو/2025 - 11:19 ص 6/15/2025 11:19:01 AM

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، باشتباه حالة تسمم غذائي بأعراض المغص والتلبك معوي إثر تناولهم وجبة حواوشي وذلك بمنطقة طرة وتم نقلهم لمستشفي مبرة المعادي لتلقي العلاج اللازم.

وعززت هيئة الإسعاف بسيارتين لنقل المصابين لأقرب مستشفى.

تفاصيل البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة طره يفيد بإصابة 6 أشخاص بمغص وتلبك معوي بسبب تناول وجبة حواوشي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمستشفى مبرة بالمعادي لتحرير المحضر اللازم والوقوف على ملابسات الواقعة.



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