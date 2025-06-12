الخميس 12 يونيو 2025
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محافظات

6498 طالبًا يستعدون لأداء امتحانات الثانوية العامة بالأقصر الأحد المقبل

لجان الثانوية العامة
لجان الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر رفع درجة التأهب القصوى، استعدادًا لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد المقبل، حيث يؤدي 6498 طالبًا وطالبة امتحاناتهم داخل 23 لجنة موزعة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

امتحانات الثانوية العامة 2025

ويأتي هذا ضمن توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، الذي شدد على توفير أقصى درجات الدعم للطلاب والعمل على تهيئة بيئة مناسبة لأداء الامتحانات بسلاسة.

وتنقسم أعداد الطلاب كالتالي: 1217 طالبًا وطالبة في الشعبة الأدبية، و4930 في الشعبة العلمية (علوم)، و351 في شعبة الرياضيات.

وأكد الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن كافة الاستعدادات اللوجستية والأمنية والطبية تم اتخاذها لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنضبطة، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع الجهات المعنية من مديرية الأمن ومديرية الصحة وشركة الكهرباء والهيئة العامة للرعاية الصحية، والإسعاف لتأمين اللجان وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

وفي إطار حرص المديرية على توفير بيئة مناسبة داخل اللجان، أوضح "جارح" أن فرق المتابعة قامت بمراجعة جميع مقار اللجان للتأكد من توافر التهوية الجيدة والإضاءة الكافية، بما يضمن راحة الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

كما تم الإنتهاء من مراجعة كتب المفاهيم داخل كل لجنة، واستكمال أي نواقص بها، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية أجهزة العصا الإلكترونية للكشف عن الأجهزة الممنوعة، في إطار الإجراءات المشددة لمكافحة الغش.

وفي السياق ذاته، تم الإنتهاء من إعداد استراحات لإقامة الملاحظين ورؤساء اللجان والمراقبين الأوائل الوافدين من محافظات أخرى، والتي تم توفير خلالها سبل الراحة.

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