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رياضة

المثلوثي يسافر للإمارات للتأهيل بعد جراحة الرباط الصليبي

حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي

غادر التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل الخضوع لبرنامج تأهيلي متخصص، يستمر لمدة ثلاثة أشهر، ضمن خطة التعافي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي التي تعرض لها مؤخرًا خلال مشاركته مع الفريق.

المثلوثي اختار أحد المراكز الطبية المتميزة في دبي، والتي تمتلك خبرة كبيرة في برامج التأهيل للاعبين المصابين بالرباط الصليبي، خاصة في المراحل الأولى من إعادة التأهيل بعد العملية الجراحية.

 

دعم من النادي واللاعبين

اللاعب التونسي تلقى دعمًا كبيرًا من إدارة نادي الزمالك، وزملائه في الفريق قبل السفر، حيث شددوا على أنه أحد رموز الالتزام والوفاء داخل النادي، ويستحق كل الدعم في مشواره للعودة للملاعب من جديد.

الجهاز الفني أدرج اسمه ضمن قائمة اللاعبين الذين سيُعاد تقييمهم بعد تمام الجاهزية، في ظل الحاجة لتدعيم الجبهة اليمنى.

عودة متوقعة نهاية العام

ومن المتوقع أن يعود المثلوثي للملاعب نهاية العام الجاري، بعد انتهاء برنامجه التأهيلي الكامل، على أن يتم وضعه تحت الاختبار البدني قبل العودة للمشاركة مع الفريق في المباريات الرسمية.

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