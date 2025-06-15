الأحد 15 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التقرير الطبي يكشف أسباب وفاة شاب عثر على جثته في نيل العياط

غرق شاب
غرق شاب

كشف التقرير الطبي الخاص بالكشف على شاب عثر علي جثته في نيل العياط، أنه فارق الحياة نتيجة "إسفكسيا" الغرق، وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.

 

وكشفت التحقيقات أن الشاب فارق الحياة نتيجة تعرضه للغرق في ترعة الجيزاوي بالعياط، لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم.

 

العثور علي جثة شاب غارق بالعياط


البداية، كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق شخص في ترعة بالعياط، توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن شاب تم تحديد هويته، تعرض للغرق في ترعة الجيزاوي، لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال جثته، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العياط ترعة الجيزاوي بالعياط مديرية أمن الجيزة

مواد متعلقة

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالجيزة

عرض جثث عثر عليها في حفرة تنقيب عن الآثار بالعياط على الطب الشرعي

الأكثر قراءة

حقيقة تسريب امتحاني التربية الدينية والوطنية لطلاب الثانوية العامة 2025

الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء المتواجدين قرب مصانع إنتاج الأسلحة في إيران

تمهيدا لقصفها مجددا، جيش الاحتلال يدعو لإخلاء كل المنشآت النووية في إيران

ماذا قال ماسكيرانو عن تعادل إنتر ميامي أمام الأهلي؟

الأشعة تثبت إصابة إمام عاشور بكسر في عظمة الترقوة

الأهلي وإنتر ميامي بافتتاح كأس العالم للأندية، الصحف الأمريكية تتغزل في جماهير الأحمر

التشخيص الأولي لإصابة إمام عاشور وخطوة منتظرة

ارتفاع المشمش والبرقوق وانخفاض التفاح والخوخ، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

خدمات

المزيد

ارتفاع المشمش والبرقوق وانخفاض التفاح والخوخ، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الليمون وارتفاع البصل والباذنجان في سوق العبور

بالأرقام، الضريبة المستحقة للمشروعات متناهية الصغر وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قائمة الدول الأكثر تمثيلًا باللاعبين في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هو أكثر إنسان ظالم في الدنيا؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 15 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 15 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء المتواجدين قرب مصانع إنتاج الأسلحة في إيران