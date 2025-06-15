التقرير الطبي يكشف أسباب وفاة شاب عثر على جثته في نيل العياط

كشف التقرير الطبي الخاص بالكشف على شاب عثر علي جثته في نيل العياط، أنه فارق الحياة نتيجة "إسفكسيا" الغرق، وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.

وكشفت التحقيقات أن الشاب فارق الحياة نتيجة تعرضه للغرق في ترعة الجيزاوي بالعياط، لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم.

العثور علي جثة شاب غارق بالعياط



البداية، كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق شخص في ترعة بالعياط، توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن شاب تم تحديد هويته، تعرض للغرق في ترعة الجيزاوي، لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال جثته، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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