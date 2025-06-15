قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقاهرة وبورسعيد الجديدتين والساحل الشمالي

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة مخالفات بناء وتعديات بمدن: القاهرة الجديدة، وبورسعيد الجديدة "سلام"، والقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي.

وأكد وزير الإسكان، مواصلة إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على الأراضي تحت ولاية أجهزة تنمية المدن الجديدة، وأن هناك تعليمات لرؤساء ومسئولي أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة، وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من الأراضي من خلال طرح المزيد من الفرص الاستثمارية، ومنع الظواهر العشوائية.

ونصت القرارات، على أن تزال مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض رقم (١٩٤) امتداد النرجس (G) - التجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، والمتمثلة في بناء أعمدة بدروم وسور خرساني، ومخالفات البناء المقامة بمدينة بورسعيد الجديدة "سلام" وعددها 14 مخالفة، ومخالفات البناء المقامة بدون ترخيص لـ 7 مبان بالطوب الأبيض بمنطقة جميمة مركز الضبعة، داخل حدود القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي.

كما نصت القرارات على أن تتولى أجهزة تنمية مدن القاهرة الجديدة، وبورسعيد الجديدة "سلام"، والقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، تنفيذ الإزالات بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص.

وتبدأ وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، تسليم قطع الأراضي السكنية محور الإسكان المتوسط "مسكن" للفائزين بمدينة برج العرب الجديدة، اعتبارًا من غدا الأحد 15 /6/ 2025، على أن يستمر تسليم الأراضي حتى يوم الخميس 7 /8 /2025، وذلك في أيامٍ محددة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

وسيتم تسليم القطع بالحي السادس من 553: 575، يوم الأحد 15 /6/ 2025، والقطع من 576: 600، يوم الإثنين 16 /6/ 2025، والقطع من 601: 625، يوم الثلاثاء 17 /6/ 2025، والقطع من 626: 650، يوم الأربعاء 18 /6 /2025، والقطع من 651: 675، يوم الخميس 19 /6/ 2025، والقطع من 676: 700، يوم الأحد 22 /6/ 2025، والقطع من 701: 725، يوم الإثنين 23 /6/ 2025، والقطع من 726: 750، يوم الثلاثاء 24 /6/ 2025، والقطع من 751: 775، يوم الأربعاء 25 /6/ 2025، والقطع من 776: 800، يوم الأحد 29 /6/ 2025، والقطع من 801: 814، يوم الإثنين 30 /6/ 2025، وتخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2 /7/ 2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في تلك المواعيد.

كما سيتم تسليم القطع بالحي الخامس من 1072: 1115، يوم الأحد 6 /7 /2025، والقطع من 1116: 1155، يوم الإثنين 7 /7 /2025، والقطع من 1156: 1195، يوم الثلاثاء 8 /7/ 2025، والقطع من 1196: 1235، يوم الأربعاء 9 /7/ 2025، والقطع من 1236: 1275، يوم الخميس 10 /7/ 2025، والقطع من 1276: 1315، يوم الأحد 13 /7 /2025، والقطع من 1316: 1355، يوم الإثنين 14 /7/ 2025، والقطع من 1356: 1395، يوم الثلاثاء 15 /7/ 2025، والقطع من 1396: 1435، يوم الأربعاء 16 /7/ 2025، والقطع من 1436: 1475، يوم الخميس 17 /7/ 2025.

وتسليم قطع الأراضي من 1476: 1515، يوم الأحد 20 /7/ 2025، والقطع من 1516: 1555، يوم الإثنين 21 /7/ 2025، والقطع من 1556: 1595، يوم الثلاثاء 22 /7/ 2025، والقطع من 1596: 1635، يوم الأربعاء 23 /7/ 2025، والقطع من 1636: 1675، يوم الأحد 27 /7 /2025، والقطع من 1676: 1715، يوم الإثنين 28/7/2025، والقطع من 1716: 1755، يوم الثلاثاء 29 /7/ 2025، والقطع من 1756: 1795، يوم الأربعاء 30 /7/ 2025، والقطع من 1796: 1835، يوم الخميس 31 /7/ 2025، والقطع من 1836: 1875، يوم الأحد 3 /8/ 2025، والقطع من 1876: 1915، يوم الإثنين 4 /8/ 2025، والقطع من 1916: 1933، يوم الثلاثاء 5 /8/ 2025، وتخصيص يومي الأربعاء والخميس 6 و7 /8/ 2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في تلك المواعيد.

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