حالة المرور اليوم في القاهرة الكبرى، سيولة نسبية وتحذير من الذروة الصباحية

تشهد القاهرة الكبرى صباح اليوم الأحد، 15 يونيو 2025، حالة من السيولة المرورية النسبية على معظم المحاور والطرق الرئيسية، وسط متابعة مستمرة من الإدارة العامة للمرور لتنظيم الحركة وتسيير السيارات، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الأمني وتحقيق الانضباط المروري.

زحام متقطع ببعض المحاور الحيوية

ورصدت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، في تقريرها اليومي، زحامًا متقطعًا في عدد من المناطق أبرزها محور صلاح سالم في الاتجاه القادم من المطار وحتى نفق العباسية، وكوبري أكتوبر في الاتجاهين، خاصة أعلى رمسيس وغمرة، وكورنيش النيل بمنطقة وسط البلد والطريق الدائري من أعلى البساتين حتى الأوتوستراد.



سيولة مرورية ببعض المحاور

في المقابل، سادت حالة من الانسياب المروري على عدة طرق، من بينها:

محور المشير طنطاوي

طريق الأوتوستراد من المعادي حتى التجمع

محور 26 يوليو من ميدان لبنان حتى أكتوبر

طريق السويس من الكيلو 4.5 حتى الكلية الحربية



توجيهات مرورية وتحذيرات للسائقين

وناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات بضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور، وتجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، فضلًا عن الالتزام بالحارات المقررة لتفادي وقوع أي حوادث.

كما شددت على ضرورة تفقد حالة السيارة والإطارات، مع توقع حدوث زيادة في الكثافات المرورية مع حلول ساعات الذروة الصباحية والعودة مساءً، خصوصًا في محيط المدارس والمنشآت الحكومية.

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