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ثقافة وفنون

«المشروع X» لكريم عبد العزيز يحتل المركز الأول بشباك التذاكر ويحقق هذا الرقم أمس

فيلم المشروع x، فيتو
فيلم المشروع x، فيتو

احتل فيلم المشروع x والذي يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وياسمين صبري المركز الأول بشباك التذاكر أمس السبت.

إيرادات فيلم المشروع x 

وحقق  فيلم المشروع x لكريم عبد العزيز وياسمين صبري إيرادات أكثر من مليون و829 ألف جنيه أمس السبت في شباك التذاكر 

ويُعد فيلم المشروع X أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه أحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

أبطال فيلم المشروع X

 فيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم  ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.

 

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إيرادات فيلم المشروع x فيلم المشروع X فيلم المشروع x لكريم عبد العزيز وياسمين أبطال فيلم المشروع

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