9 ملايين مشاهدة لأغنية تامر حسني "حلال فيك"

نجح الفنان تامر حسني، بتحقيق رقم قياسي عبر قناته الرسمية علي اليوتيوب بأغنية “حلال فيك”، والذي حقق ما يقرب من 9 ملايين مشاهدة.

علي الجانب الأخر، حافظ فيلم ريستارت بطولة الفنان تامر حسني على المركز الثاني في إيرادات الأفلام المعروضة حاليًّا بدور العرض السينمائي المصري خلف فيلم “المشروع x”.

وبلغت إيرادات “ريستارت” الجمعة 3 ملايين و46 ألفًا و102 جنيه.

قصة فيلم ريستارت

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول فني صيانة هواتف، يطمح للزواج من فتاة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ضيق الحال يقف عائقا أمامهما، فيقرران التعاون مع عائلتهما لخوض مغامرة نحو الشهرة عبر الإنترنت.

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