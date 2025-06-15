الأحد 15 يونيو 2025
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رياضة

مشاركة الشحات وطاهر على حساب بن رمضان وتريزيجيه أمام إنتر ميامي

الأهلي وإنتر ميامي،
الأهلي وإنتر ميامي، فيتو

أجرى الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي أول تغييرين للفريق أمام إنتر ميامي حيث دفع بالثنائي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات على حساب محمد علي بن رمضان ومحمود تريزيجيه وذلك في الدقيقة ٦٤ من أحداث المباراة. 

 

وما زال التعادل السلبي يسيطر على أحداث مباراة الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك في افتتاح مونديال الأندية. 

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الأهلي انتر ميامي كأس العالم للأندية

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