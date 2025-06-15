مشاركة الشحات وطاهر على حساب بن رمضان وتريزيجيه أمام إنتر ميامي

أجرى الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي أول تغييرين للفريق أمام إنتر ميامي حيث دفع بالثنائي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات على حساب محمد علي بن رمضان ومحمود تريزيجيه وذلك في الدقيقة ٦٤ من أحداث المباراة.

وما زال التعادل السلبي يسيطر على أحداث مباراة الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك في افتتاح مونديال الأندية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.