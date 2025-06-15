الأهلي يرفض الهدايا وينهي الشوط الأول أمام إنتر ميامي بالتعادل السلبي (فيديو وصور)

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنتر ميامي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشهدت بداية المباراة ضغطا مبكرا من جانب لاعبي إنتر ميامي بحثا عن تسجيل هدف مبكر وسط حذر دفاعي من جانب الأهلي.

وألغى حكم المباراة هدف لوسام أبو علي في الدقيقة 30 بداعى التسلل.

وفي الدقيقة 5 ينفرد محمد علي بن رمضان بحارس إنتر ميامي قبل إطلاق الحكم صافرة التسلل.

30' Offside goal called on Wessam Abou



Al Ahly are causing tension for Inter Miami 👀



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وفي الدقيقة 8 يهدر فرصة الهدف الأول للأهلي عن طريق إمام عاشور.

وتعرض إمام عاشور لاعب الأهلي لإصابة قوية في الكتف يغادر على إثرها الملعب للعلاج وسط محاولات مستمرة من جانب إنتر ميامي بحثا عن الهدف الأول.

وفي الدقيقة 13 غادر إمام عاشور الملعب للإصابة ويشارك زيزو بدلا منه.

وواصل النادي الأهلي إحكام السيطرة على مجريات مباراة إنتر ميامي بعد مرور أول 30 دقيقة، حيث أهدر لاعبو الأهلي للعديد من الفرص المحققة وسط فرصة وحيدة لميسي لاعب انتر ميامي بعد تسديدة مرت بجوار مرمى الشناوي.

وفي الدقيقة 24 حصل ابيلوس لاعب إنتر ميامي على الكارت الأصفر الأول لارتكابه مخالفة على أحد لاعبي الأهلي.

وواصل الأهلي سيطرته علي الشوط الأول حيث أهدر أشرف داري فرصة محققة في الدقيقة ٣٣ برأسية خرجت من على خط المرمى.

وفي الدقيقة ٤٣ أهدر محمود تريزيجيه لاعب الأهلي ركلة جزاء بعد تعرض زيزو للسقوط داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة ٤٦ ينقذ وسام أبو علي مهاجم الأهلي فرصة هدف محقق من على خط المرمى بعد إبعاد عرضية إنتر ميامي لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وجاء تشكيل الأهلي علي النحو التالي



محمد الشناوي

أحمد نبيل كوكا - أشرف داري - ياسر إبراهيم ـ محمد هاني

حمدي فتحي - مروان عطية - بن رمضان

إمام عاشور - وسام أبو علي ـ تريزيجيه

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