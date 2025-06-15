إلغاء هدف وسام أبو علي في شباك إنتر ميامي (فيديو)

الأهلي وإنتر ميامي، ألغى حكم مباراة الأهلي وإنتر ميامي هدفا سجله وسام أبو علي مهاجم الأهلي في شباك إنتر ميامي بداعى التسلل في الدقيقة ٣٠ من أحداث الشوط الأول.

وخرج إمام عاشور لاعب الأهلي، مصابا من مباراة الفريق أمام إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وظهر إمام عاشور وهو يبكي بعد استبداله عقب إصابته في الكتف ونزول أحمد زيزو بدلا منه.

30' Offside goal called on Wessam Abou



Al Ahly are causing tension for Inter Miami 👀



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/Ekm1ieinou — DAZN Football (@DAZNFootball) June 15, 2025

وشهدت بداية المباراة ضغطا مبكرا من جانب لاعبي إنتر ميامي بحثا عن تسجيل هدف مبكر وسط حذر دفاعي من جانب الأهلي.

وفي الدقيقة 5 ينفرد محمد علي بن رمضان بحارس إنتر ميامي قبل إطلاق الحكم صافرة التسلل.

وفي الدقيقة 8 يهدر فرصة الهدف الأول للأهلي عن طريق إمام عاشور.

وتعرض إمام عاشور لاعب الأهلي لإصابة قوية في الكتف يغادر على إثرها الملعب للعلاج وسط محاولات مستمرة من جانب إنتر ميامي بحثا عن الهدف الأول.

وفي الدقيقة 13 غادر إمام عاشور الملعب للإصابة ويشارك زيزو بدلا منه.

وجاء تشكيل الأهلي علي النحو التالي



محمد الشناوي

أحمد نبيل كوكا - أشرف داري - ياسر إبراهيم ـ محمد هاني

حمدي فتحي - مروان عطية - بن رمضان

إمام عاشور - وسام أبو علي ـ تريزيجيه

أرقام لا تنسى لـ الأهلي في كأس العالم للأندية

وجاءت أرقام الأهلي كالتالي:

لعب من قبل 25 مباراة بكأس العالم للأندية.

اكثر نادي سجل أهدافًا خلف ريال مدريد حيث أحرز لاعبوه 31 هدفًا.

يعد الأهلي أول فريق عربي يخوض كأس العالم للأندية في 4 نسخ متتالية، وفي حال الفوز على إنتر ميامي سيصبح أول فريق يحقق الفوز في تاريخ البطولة بالنظام الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.