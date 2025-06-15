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رياضة

تريزيجيه يهدر ركلة جزاء للأهلي أمام إنتر ميامي

تريزيجيه، فيتو
تريزيجيه، فيتو

أهدر محمود تريزيجيه لاعب الأهلي ضربة جزاء في اللقاء الذي يجمع الأهلي وانتر ميامي في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية في الدقيقة 43. 

 

وجاء تشكيل الأهلي علي النحو التالي 


محمد الشناوي 
أحمد نبيل كوكا - أشرف داري - ياسر إبراهيم ـ محمد هاني 
حمدي فتحي - مروان عطية - بن رمضان 
إمام عاشور - وسام أبو علي ـ تريزيجيه

 

أرقام لا تنسى لـ الأهلي في كأس العالم للأندية 

وجاءت أرقام الأهلي كالتالي: 

  • لعب من قبل 25 مباراة بكأس العالم للأندية.
  • اكثر نادي سجل أهدافًا خلف ريال مدريد حيث أحرز لاعبوه 31 هدفًا.
  • يعد الأهلي أول فريق عربي يخوض كأس العالم للأندية في 4 نسخ متتالية، وفي حال الفوز على إنتر ميامي سيصبح أول فريق يحقق الفوز في تاريخ البطولة بالنظام الجديد.

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