أشرف داري يتحدث عن مواجهة ميسي قبل لقاء إنتر ميامي (فيديو)

كأس العالم للأندية ، أكد المغربي أشرف داري، مدافع النادي الأهلي، أهمية المباراة الأولى أمام انتر ميامي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

وقال داري في تصريحات تلفزيونية : "بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة تمثل تحديًا كبيرًا للجميع، وقد جئنا مبكرًا إلى أمريكا من أجل التأقلم مع الأجواء والاستعداد بأفضل شكل ممكن.

وتابع: نتدرب بتركيز عالٍ وننفذ تعليمات المدير الفني بكل دقة، ونأمل أن نظهر بالمستوى الذي يليق باسم الأهلي".

وأضاف:"نسعى لتحقيق الفوز في المباراة الأولى أمام إنتر ميامي، لأنها ستمنحنا دفعة قوية وثقة كبيرة في بقية مشوار البطولة، خاصة وأننا نلعب في مجموعة قوية ومتكافئة.

وعن مواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، قال داري:بالتأكيد ميسي لاعب كبير ومعروف للجميع، لكننا لا نركز على لاعب بعينه، بل ندرس الفريق بالكامل، نعلم نقاط القوة والضعف لدى الخصم، وقد ركزنا خلال التحضيرات على استغلال الثغرات الفنية لديهم".

إحنا مش مركزين على ميسي بس🔥🔥.. تصريحات نارية من أشرف داري قبل مواجهة إنتر ميامي #الأهلي_في_المونديال #من_التتش_للعالمpic.twitter.com/zKbkz6s7Yd — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) June 14, 2025

بث مباشر مباراة الأهلي وإنتر ميامي في منافسات كأس العالم للأندية 2025

ويمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وإنتر ميامي بث مباشر في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 عن طريق شاشة شبكة قناة ام بي سي مصر 1 hd بالإضافة إلى قناة ام بي سي مصر 2 hd، بالإمكان أيضًا مشاهدة مباراة الاهلي وانتر ميامي بث مباشر من خلال قناة ام بي سي اكشن المجانية والمفتوحة، وأيضًا قناة mbc 5 بالإضافة إلى قناة Sports First مجانا عبر القمر الصناعي «نايل سات».

أرقام لا تنسى لـ الأهلي في كأس العالم للأندية

وجاءت أرقام الأهلي كالتالي:

لعب من قبل 25 مباراة بكأس العالم للأندية.

اكثر نادي سجل أهدافًا خلف ريال مدريد حيث أحرز لاعبوه 31 هدفًا.

يعد الأهلي أول فريق عربي يخوض كأس العالم للأندية في 4 نسخ متتالية، وفي حال الفوز على إنتر ميامي سيصبح أول فريق يحقق الفوز في تاريخ البطولة بالنظام الجديد.

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