الأحد 15 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

عمالقة القراء يجتمعون، خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الأحد

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

تلاوات القرآن المجود يوم الأحد


00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوى  وما تيسر من سورتى السجدة / العلق   30ق
19:12 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوى  وما تيسر من سورة يونس  45ق
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورتى ق/ الذاريات  44ق
24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ / أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة آل عمران 44ق
02:45(قبل الفجر) للشيخ /إبراهيم الشعشاعي وما تيسر من سورة  فصلت  30 ق

 


 تلاوات المصحف المرتل ليوم الأحد 


الساعة ٠٦:٠٠ / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورتي الإسراء - الكهف ومدة التلاوة / ٣٠ ق
الساعة / ٠٨٥٤ / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورتي الكهف - مريم ومدة التلاوة / ۳۱ ق
الساعة / 10:00 / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورة طه ومدة التلاوة / ۲۹ ق
الساعة / ١٠:٤٥  تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورة الأنبياء ومدة التلاوة / ٢٦ ق
الساعة / ١١:١٦ / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورة الحج ومدة التلاوة / ۲۹ ق
الساعة / ١١:٤٧ / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورتي المؤمنون - والنور ومدة التلاوة / ٣٠ ق
الساعة / ١٣:٣٥ / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورتي النور والفرقان ومدة التلاوة / ٣٠ ق
الساعة / ١٥٠٠٢ / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورتي الفرقان والشعراء ومدة التلاوة / ٣٠ ق
الساعة / ١٧/٢٠ / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورتي الشعراء والنمل ومدة التلاوة / ٣٠ ق
الساعة / ١٧:٥٣/ تلاوة للقارئ / محمود على البنا / القصص ومدة التلاوة / ۲۷ ق
الساعة ٠١:٠٠ / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورتي العنكبوت والروم ومدة التلاوة / ٣١ ق
الساعة / ٠٢:١٤ / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سور الروم لقمان السجدة الأحزاب ومدة التلاوة / ٣١ق
الساعة / ٠٤:٥٠ / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورتي الأحزاب وسبأ ومدة التلاوة / ٣٠ ق
الساعة / ٠٥:٢٢ / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سور سبأ فاطر يس ومدة التلاوة / ٣٠ ق
 فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: الدوري في الساعة ٢٠:١٨
رة النساء من آية ۷۸ إلى آية ۱۲۱ تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله / - والتلاوة من / سورة
ومدة التلاوة ٢٨
 فقرة المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش في الساعة ٢١:٣٠
والتلاوة من سورة الأعراف من الآية ٣٥ حتى الآية ٨٧ من نفس السورة تسبقها تقدمة للشيخ / محمود برانق ومدة
التلاوة ٢٦ ق

أما الختمة المرتلة
فتذاع في الساعة ٠١:٤٠ تلاوة للقارئ / علي حجاج السويسي / فاتحة الكتاب وحتى الآية من سورة البقرة /
۲۹ ق

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