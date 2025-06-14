صبري عبد المنعم يغادر المستشفى إلى منزله بعد استقرار حالته الصحية

عاد الفنان القدير صبري عبد المنعم إلى بيته وغادر العناية المركزة بالمستشفى عقب استقرار حالته الصحية.

كان صبري عبد المنعم قد غادر المستشفى منذ عدة أيام بالفعل وعاد لمنزله، قبل أن تسوء حالته مجددا ويعود للمستشفى مرة أخرى.

وقالت ابنة صبري عبد المنعم عن آخر تطورات حالته الصحية: “والدي خرج من غرفة العناية المركزة، الحمد لله، وغادر غرفة الإنعاش بعد استقرار حالته الصحية، ومن المقرر أن يخرج من المستشفى ويعود لمنزله الجمعة، ادعوا له رجاء بدوام الصحة”.

حالة صبرى عبد المنعم الصحية

كان الفنان صبري عبد المنعم كشف عن تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى.

وأكد صبري عبد المنعم أنه شعر بآلام في القلب وتعب شديد قبل نقله إلى المستشفى، وأنه ما زال يتلقى العلاج هناك. وأشار إلى تحسن حالته الصحية وأنه يشعر بأنه أفضل وفي تحسن اليوم عما قبل.

ويعاني صبري عبد المنعم من حالات إغماءات متكررة لذا نُقل إلى المستشفى واتضح أن السبب في الإغماءات هو نقص شديد في الدم.

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