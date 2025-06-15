ميسي يقود تشكيل إنتر ميامي أمام الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية ، أعلن خافيير ماسكيرانو المدير الفني لإنتر ميامي، تشكيل الفريق أمام الأهلي في افتتاح أولى مباريات كأس العالم للأندية.

تشكيل إنتر ميامي أمام الأهلي

بث مباشر مباراة الأهلي وإنتر ميامي في منافسات كأس العالم للأندية 2025

ويمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وإنتر ميامي بث مباشر في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 عن طريق شاشة شبكة قناة ام بي سي مصر 1 hd بالإضافة إلى قناة ام بي سي مصر 2 hd

بالإمكان أيضًا مشاهدة مباراة الاهلي وانتر ميامي بث مباشر من خلال قناة ام بي سي اكشن المجانية والمفتوحة، وأيضًا قناة mbc 5 بالإضافة إلى قناة Sports First مجانا عبر القمر الصناعي «نايل سات».

أرقام لا تنسى لـ الأهلي في كأس العالم للأندية

وجاءت أرقام الأهلي كالتالي:

لعب من قبل 25 مباراة بكأس العالم للأندية.

اكثر نادي سجل أهدافًا خلف ريال مدريد حيث أحرز لاعبوه 31 هدفًا.

يعد الأهلي أول فريق عربي يخوض كأس العالم للأندية في 4 نسخ متتالية، وفي حال الفوز على إنتر ميامي سيصبح أول فريق يحقق الفوز في تاريخ البطولة بالنظام الجديد.

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