تمت قبل 48 ساعة من ضرب إيران، تفاصيل صفقة صواريخ هيل فاير الأمريكية لإسرائيل

كشفت تقارير إعلامية، عن إرسال الولايات المتحدة الأمريكية لصفقة صواريخ سرية من طراز “هيل فاير” إلى إسرائيل، قبل 48 ساعة من بدء هجومها على إيران.

صواريخ هيل فاير

وأكدت التقارير حصول إسرائيل على 300 صاروخ من طراز هيل فاير الذي يلقب بـ"الصاروخ الذي لا يخطئ"، في صفقة تقدر بقيمة 7.2 مليارات دولار.

معلومات عن صواريخ "هيل فاير"



وصواريخ هيل فاير عبارة عن صواريخ "جو-أرض" موجهة بالليزر ويشار إليها غالبًا باسم صواريخ " أطلق وانس" لأن المُشغل يحدد الهدف ويطلق النار عليه.

ووفق صحيفة "نيويورك تايمز، فإن صاروخ "هيلفاير R9X" جرى تطويره في البداية منذ نحو عقد زمني؛ لتقليل الخسائر المدنية والأضرار التي تلحق بالمباني خلال الحروب الأمريكية في أفغانستان، وباكستان، والعراق، وسوريا والصومال واليمن.

صاروخ هيل فاير

وهذا الصاروخ الأمريكي، هو سلاح سري يقتل دون إحداث انفجار كبير، ويمزق الهدف وكأنه جندي يقتل العدو بالسكاكين، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، التي تشير إلى أن قدرات هذا الصاروخ يجري استخدامه تحت اسم "جينسو الطائر" وذلك نسبة إلى علامة "جينسو" الشهيرة في عالم السكاكين، كما ضمن قدراته:

يحد من الأضرار مقارنة بالصواريخ التقليدية.

مُصمم للضربات الجوية التي تقتل الهدف دون انفجار ما يقلل الخسائر في صفوف المدنيين.

نسخة محدثة من صاروخ هيل فاير" AGM-114" حيث يضرب الهدف بشكل مركز ما يقلص دائرة الاستهداف بشكل كبير.

تم تقديمه كسلاح مضاد للدبابات في الثمانينيات وبدأ استخدامه على الطائرات بدون طيار بعد أحداث 11 سبتمبر لاستهداف الأفراد.

مزود برأس غير متفجر ويتجاوز وزنه 45 كيلوجراما، ويتطلب استخدامه معلومات استخباراتية عالية الدقة.

موّجه بالليزر ويحتوي على 6 سكاكين أو شفرات تخترق الهدف وتقتل كل من يتواجد على مقربة مباشرة من الشخص المستهدف.

بمقدوره اختراق أكثر من 100 رطل من المعدن والسيارات والمباني للوصول إلى هدفه دون الإضرار بالأفراد والممتلكات المجاورة للهدف بشكل غير مباشر.

يسقط على الهدف مثل كتلة من الفولاذ التي تسقط من السماء.

دخل الخدمة في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، الذي كان يسعى إلى تجنب الوفيات بين صفوف المدنيين نتيجة للغارات الجوية التي تنفذها الطائرات الأمريكية في أفغانستان وباكستان ودول أخرى.

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