العراق يدعو أمريكا لمنع إسرائيل من استخدام مجاله الجوي لقصف إيران

دعا العراق الولايات المتحدة إلى منع الطائرات الإسرائيلية من استخدام الأجواء العراقية لشن هجمات على إيران، مستندًا إلى الاتفاقات الثنائية والقانون الدولي.

وقال المتحدث العسكري صباح النعمان في بيان السبت: "الحكومة العراقية تطالب الولايات المتحدة بتحمل مسؤوليتها وفقًا للاتفاقيات المبرمة بين البلدين، والأعراف والمواثيق الدولية، بما يؤدي إلى منع طائرات إسرائيل من تكرار اختراق الأجواء العراقية وتنفيذ الاعتداءات".

وحمل العراق الولايات المتحدة مسؤولية حماية أجوائه من ما وصفتها بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، وذلك من خلال رسالة رسمية شديدة اللهجة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مصدر حكومي مسؤول لم تسمه.

وقال المصدر، إن "العراق طالب الولايات المتحدة الأمريكية في رسالة رسمية شديدة، باتخاذ دورها بعدم السماح لطائرات الاحتلال بخرق الأجواء العراقية، استنادًا إلى الاتفاقية الإطارية المشتركة".

وفي 2008 أبرمت الولايات المتحدة والعراق اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي مهدت لخروج القوات الأمريكية بشكل كامل أواخر 2011 وتنظم الاتفاقية العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

وأكدت الرسالة، على "أهمية احترام سيادة العراق وسلامة مجاله الجوي"، وفق ذات المصدر.

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