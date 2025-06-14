هل اغتيالات العلماء الإيرانيين تعني نهاية البرنامج النووي؟ رئيس الرقابة النووية يجيب

قال الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: إن اغتيالات العلماء الإيرانيين لا تعني نهاية البرنامج النووي الإيراني.

العلماء الإيرانيون.. وملف الكوادر النووية



وأكد الدكتور سامي شعبان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر” أن كل برنامج نووي احترافي يبني صفوفًا بشرية متعددة، ولا يتوقف على فرد أو مجموعة.

كوادر إيران في البرنامج النووي

وتابع رئيس الرقابة النووية: إيران تمتلك كوادر بديلة “صف ثاني وثالث”، مما يضمن استدامة ملفها النووي دون توقف".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تصفية 9 علماء وخبراء بارزين في المشروع النووي الإيراني.

وقال جيش الاحتلال: اغتلنا 9 علماء وخبراء بارزين كانوا يسهمون في دعم خطة النظام الإيراني للحصول على أسلحة نووية.. العملية تمثل ضررا كبيرا لقدرة النظام الإيراني على امتلاك أسلحة دمار شامل.

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