الأهلي يتحرك إلى ملعب مباراة إنتر ميامي (فيديو)

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، فندق الإقامة في مدينة ميامي منذ قليل في طريقها إلى استاد هارد روك؛ لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي تنطلق في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح الأحد بتوقيت القاهرة.

وكان الفريق قد خاض مرانًا خفيفًا في فندق الإقامة صباح أمس السبت؛ لتجهيز اللاعبين بدنيًا للمباراة. كما عقد خوسيه ريبيرو المدير الفني محاضرة فنية للاعبين شرح خلالها بعض الأمور الفنية المهمة، وحرص خلالها على مراجعة خطة اللعب، ومنح تكليفات خاصة للاعبين لتنفيذها خلال اللقاء.

بث مباشر مباراة الأهلي وإنتر ميامي في منافسات كأس العالم للأندية 2025

ويمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وإنتر ميامي بث مباشر في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 عن طريق شاشة شبكة قناة ام بي سي مصر 1 hd بالإضافة إلى قناة ام بي سي مصر 2 hd، وبالإمكان أيضًا مشاهدة مباراة الاهلي وانتر ميامي بث مباشر من خلال قناة ام بي سي اكشن المجانية والمفتوحة، وأيضًا قناة mbc 5 بالإضافة إلى قناة Sports First مجانا عبر القمر الصناعي «نايل سات».

أرقام لا تنسى لـ الأهلي في كأس العالم للأندية

وجاءت أرقام الأهلي كالتالي:

لعب من قبل 25 مباراة بكأس العالم للأندية.

اكثر نادي سجل أهدافًا خلف ريال مدريد حيث أحرز لاعبوه 31 هدفًا.

يعد الأهلي أول فريق عربي يخوض كأس العالم للأندية في 4 نسخ متتالية، وفي حال الفوز على إنتر ميامي سيصبح أول فريق يحقق الفوز في تاريخ البطولة بالنظام الجديد.

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