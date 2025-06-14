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اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 14-6-2025

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم فى الامارات

شهد سعر جرام الذهب في الإمارات استقرارا بتعاملات مساء اليوم السبت 14 يونيو 2025، خلال حركة البيع والشراء بالسوق الإماراتية. 

سعر جرام الذهب في الإمارات

  • عيار 24: 413 درهم إماراتي - يُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.
  • عيار 21: 367 درهما إماراتيا –  يُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.
  • عيار 18: 314 دراهم إماراتية –  يُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

اسعار الذهب العالمية فى البورصة 

 

ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة وتستعد لتحقيق مكاسب أسبوعية، مستفيدة من التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتي عززت الطلب على الأصول الآمنة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.8% إلى 3412.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:28 بتوقيت جرينتش. وصعد المعدن النفيس بنحو 3.1% حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة بنحو 1.2% إلى 3384.40 دولار.

 

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