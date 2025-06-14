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حوادث

محاكمة 70 متهما بـ "خلية اللجان الإدارية للإخوان " غدا

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة ببدر، غدا الأحد، محاكمة 70 متهما باللجان الإدارية للإخوان، في القضية رقم 56 لسنة 2025.

 

محاكمة 70 متهما بخلية اللجان الإدارية

وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2021 وحتى 6 يوليو 2024، بدائرة اقسام مدينة نصر والجيزة والإسكندرية، المتهمون من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان تولوا مسئولية الإشراف على هيكلة لجان إدارية وإعلامية ومالية بمجموعات الإخوان.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهمون من السادس وحتي السبعون انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الواردة بالبند أولا... ووجه للمتهمين من الأول وحتي الخامس والـ 18 ومن الثامن والثلاثين وحتي السادس والأربعين والثامن والأربعين والثاني والخمسين، والستين، والرابع والستين، والسابع والستين، والثامن والستين تهم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية والإرهابيين بان وفوروا أموالا ومواد ومعلومات وأدوات للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا وأعضاء بها بقصد استخدماها في ارتكاب جرائم إرهابية.

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