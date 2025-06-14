محلل سياسي: 3 سيناريوهات لتطور الصراع بين إيران وإسرائيل

قال جهاد حرب، المحلل السياسي ومدير مركز ثبات للبحوث والدراسات، إن السيناريو الأول والأقل خطورة لتطور الصراع بين إسرائيل وإيران يتمثل في استمرار العمليات العسكرية ليومين إضافيين فقط، يعقبها فتح باب التفاوض بوساطة أمريكية، خاصة حول الملف النووي الإيراني.

العودة الي المأساة الإنسانية في قطاع غزة



وأضاف أن هذا السيناريو سيعيد تركيز المجتمع الدولي إلى المأساة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يتعرض الفلسطينيون لـ"إبادة وتجويع ممنهجين" على يد الاحتلال الإسرائيلي.



حرب مفتوحة لأسابيع.. وانشغال العالم عن فلسطين

ولفت إلي أن السيناريو الثاني، يتمثل في اتساع رقعة الاشتباكات بين الجانبين واستمرارها لأسبوعين أو أكثر، ما سيؤدي إلى تصاعد التوترات الإقليمية وانشغال المجتمع الدولي بالتصعيد العسكري، وبالتالي انخفاض الاهتمام العالمي بالقضية الفلسطينية مؤقتًا.



تدخل أمريكي مباشر.. وتوسيع دائرة الصراع

وأشار إلي أن السيناريو الثالث في التصعيد مع إيران، والأكثر خطورة، فهو دخول الولايات المتحدة بشكل مباشر على خط المواجهة، مستندًا إلى حجم الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، والذي يبلغ 3.8 مليار دولار سنويًا، إلى جانب المساعدات الاستثنائية في أوقات التصعيد.

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