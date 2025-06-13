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أخبار مصر

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 أمتار، تحذير من الملاحة البحرية بخليج السويس

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس غدا  السبت، حيث تصل سرعة الرياح من 50 إلى 60 كم في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار.

 

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا السبت ويسود  طقس   شديد الحرارة على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس   شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار على السواحل الشمالية  وشديد الحرارة  على شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 28

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 43

درجة الحرارة الصغرى: 27


يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد

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