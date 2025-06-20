موسم الحماية من الحر يبدأ مبكرًا.. إقبال كثيف على النظارات الشمسية والطواقي.. الأسعار تبدأ من 50 جنيهًا.. والمحلات تسجل أعلى مبيعات منذ بداية العام

مع انتهاء موسم الامتحانات وبداية العطلة الصيفية، وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، تشهد الأسواق المصرية إقبالًا متزايدًا على منتجات الحماية من أشعة الشمس، وخاصة الطواقي والقبعات ونظارات الشمس، حيث يسعى المواطنون للاستعداد لموسم المصايف والرحلات الشاطئية.

تنوع الأسعار يناسب جميع الفئات

تشهد أسواق الطواقي والقبعات الصيفية تنوعًا كبيرًا في الأسعار، حيث تبدأ الطواقي العادية من 50 جنيهًا وتصل إلى 180 جنيهًا للأنواع عالية الجودة المزودة بتقنيات حماية متقدمة من الأشعة فوق البنفسجية.

هذا التنوع في الأسعار يتيح للمستهلكين من مختلف الشرائح الاجتماعية إمكانية الحصول على وسائل الحماية المناسبة لميزانياتهم.

ويوضح التجار أن الطواقي في الشريحة السعرية المتوسطة من 80 إلى 120 جنيهًا تحظى بإقبال كبير، حيث تجمع بين الجودة المقبولة والسعر المناسب، بينما تستهدف الطواقي الأعلى سعرًا فئة المهتمين بالموضة والجودة الفائقة، خاصة تلك المصنوعة من خامات طبيعية مثل القطن والكتان، والتي توفر راحة أكبر في الطقس الحار.

نظارات الشمس.. ضرورة وموضة

بالنسبة لنظارات الشمس، فتتراوح أسعارها بين 100 جنيه للأنواع الأساسية، وتصل إلى 300 جنيه للنظارات ذات المواصفات العالية والعلامات التجارية المعروفة.

ويؤكد تجار النظارات أن الطلب يزداد بشكل كبير مع بداية فصل الصيف، ليس فقط لغرض الحماية من الشمس، ولكن أيضًا كإكسسوار عصري يضيف لمسة أناقة للإطلالة الصيفية.

وتشهد النظارات في الفئة السعرية من 150 إلى 220 جنيهًا رواجًا كبيرًا، حيث تقدم حماية جيدة من الأشعة فوق البنفسجية مع تصاميم عصرية تواكب أحدث صيحات الموضة.

كما لوحظ ازدياد الطلب على النظارات الرياضية المخصصة للأنشطة الخارجية والشاطئية، والتي تتميز بمقاومتها للماء والصدمات.

طواقي البحر.. الخيار الأمثل للشواطئ

وتحظى طواقي البحر بشعبية خاصة بين رواد الشواطئ والمنتجعات السياحية، حيث تمتاز بخفة الوزن ومقاومة الماء والرطوبة، بالإضافة إلى قدرتها على توفير حماية فعالة من أشعة الشمس المباشرة. وتتميز هذه الطواقي بألوانها الزاهية وتصاميمها العملية التي تجمع بين الأناقة والوظيفة.

توقيت مثالي للشراء

يتزامن الإقبال المتزايد على هذه المنتجات مع انتهاء فترة الامتحانات وبداية الإجازة الصيفية، حيث تبدأ العائلات في التخطيط لرحلاتها الصيفية ونشاطاتها الخارجية.

كما يساهم ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في زيادة الوعي بأهمية الحماية من أشعة الشمس الضارة.

نصائح للمستهلكين

وينصح الخبراء المستهلكين بضرورة التأكد من جودة المنتجات وحصولها على شهادات الحماية من الأشعة فوق البنفسجية قبل الشراء، خاصة عند اختيار النظارات الشمسية.

كما يُفضل اختيار الطواقي ذات الحافة العريضة التي توفر حماية أكبر للوجه والرقبة من أشعة الشمس المباشرة.

رواج كبير في المحلات التجارية

تشهد المحلات المتخصصة في بيع الإكسسوارات الصيفية حركة تجارية نشطة خلال هذه الفترة، حيث يؤكد أصحاب المحلات أن مبيعاتهم تتضاعف مقارنة بالشهور السابقة.

ويعزو التجار هذا الرواج إلى عدة عوامل، منها الوعي المتزايد بأهمية الحماية من الشمس، وانتشار الرحلات الشاطئية والسياحية، بالإضافة إلى تنوع التصاميم والألوان المتاحة.

كما لوحظ اتجاه كبير نحو شراء أكثر من قطعة واحدة من نفس الشخص، حيث يحرص المستهلكون على اقتناء طاقية للاستخدام اليومي وأخرى مخصصة للشاطئ، أو عدة نظارات بألوان وتصاميم مختلفة لتناسب المناسبات المتنوعة.

تأثير العوامل الاقتصادية

ورغم التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، إلا أن الطلب على هذه المنتجات لا يزال مرتفعًا، مما يشير إلى إدراك المصريين لأهمية الحماية من أشعة الشمس كاستثمار في الصحة العامة، ويساعد التنوع في الأسعار على جعل هذه المنتجات في متناول شرائح أوسع من المجتمع.

ظاهرة التسوق الجماعي والعائلي

وتشهد الأسواق ظاهرة ملحوظة تتمثل في التسوق الجماعي للعائلات، حيث يحرص الآباء على شراء طواقي ونظارات شمسية لجميع أفراد الأسرة استعدادًا للعطلة الصيفية. هذا الاتجاه أدى إلى ظهور عروض خاصة للعائلات وخصومات عند الشراء بكميات، مما يجعل التكلفة الإجمالية أكثر قبولًا للأسر المصرية.

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