السبت 14 يونيو 2025
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رياضة

المصري يدعو جماهيره للمساهمة في توثيق تاريخ القلعة الخضراء

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

دعا النادي المصري البورسعيدي جماهيره خلال بيان رسمي للمساهمة في توثيق تاريخ القلعة الخضراء.

بيان النادي المصري 

 

وجاء بالدعوة: “الأخوة والأخوات جماهير النادي المصري ومحبيه داخل وخارج بورسعيد تحيّة من القلب تجاوزت الزمان والمكان، وشغفٌ تاريخيٌ يربطنا جميعًا بالنادي المصري العظيم. اليوم، نوجّه إليكم هذه الدعوة الكريمة للمساهمة في توثيق تاريخ النادي، لنخلّد معًا ذكرياته، ونبني مستقبله بتاريخٍ موثّقٍ”.

 وتابعت: “لمَن منكم يحوز صورًا أو فيديوهات أو حكايات اوصحف أو مطبوعات أو أي أرشيف رياضيّ مرتبط بتاريخ النادي المصري نرجو منكم التكرّم بتقديمه للجنة تراث النادي”.

النادي المصري البورسعيدي 

ويسعي النادي المصري الي ترسيخ الهوية والتاريخ الرياضي العريق للنادي بإنشاء مكتبة رقميّة وأرشيف دائم يكون مصدر إلهام للأجيال القادمة.

كما يسعي النادي من خلال تلك الدعوة إلي تكريم أسماء اللاعبين، والجماهير، والمواقف، والذكريات التي صنعت فخر المصري.

وطالب النادي جماهيره بمسح أو نسخ رقمي للأرشيف (صور، فيديو، منشورات، تذاكر، قميص، إلخ.) ثم تسليم المواد الأصلية أو الرقمية إلى محمد فاروق امين عام اللجنة في مقر النادي ( أو عبر البريد الإلكتروني التالي: almasryheritage@almasrysportsclub.com

واكد المصري خلال بيانه أنه سيتم إرجاع جميع المواد الأصلية بعد التوصيف بحُسن العناية، وستُدرَج النسخ في الأرشيف الرقمي والمطبوع، مع توثيق صاحبها وذكر اسمه تقديرًا لمساهمته.

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