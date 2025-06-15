غدا آخر فرصة للتقديم، شروط حجز شقق صبا أكتوبر

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن آخر موعد لسداد جدية الحجز والتقديم على شقق صبا بمدينة 6 أكتوبر، والتى تطرحها من خلال بنك التعمير والإسكان.

وآخر موعد لسداد جدية الحجز غدا الاثنين الموافق 16 يونيو، الشقق بمساحات تتراوح ما بين 95 – 141 مترا مربعا، وجدية الحجز تصل لـ150 ألف جنيه، واستلام الشقق خلال 3 أشهر من تاريخ توقيع العقد، ويبدأ استحقاق القسط الأول بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير العقد.

وحددت الهيئة شروط التقديم كالتالي:

- أن يكون شخصًا طبيعيًّا وله أهلية التصرف.

يحق للأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر التقديم لحجز أكثر من وحدة بالمشروع.

-الشقق مخصصة للاستخدام السكنى فقط، ولا يجوز استعمالها لأي أغراض تجارية أو إدارية أو غيرها.

وحددت الهيئة أنظمة سداد الشقق كالتالي:

قيمة جدية الحجز 150 ألف جنيه.

استكمال سداد 15% من قيمة الشقة و%1 مصاريف ادارية خلال الفترة من 2025/6/29 حتى 2025/7/10.

وسداد باقي قيمة الشقة 85% يتم سدادها وفقا لأنظمة السداد التالية:

النظام الأول: سداد كامل من الشقة نقدا

-سداد دفعة تعادل %35 من قيمة الشقة حال التوقيع على العقد ليصبح إجمالي المسدد عند التوقيع %50 من قيمة الشقة.

-سداد دفعة تعادل 25 % من قيمة الشقة خلال شهر من تاريخ توقيع العقد.

-سداد دفعة تعادل 25 % من قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ توقيع العقد.



النظام الثاني: تقسيط باقي من الشقة

-باقي من الشقة الـ85 % تم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ توقيع العقد.

- يتم التواصل مع الشركة لسداد الأقساط المستحقة علي عنوان الشركة: 107B القرية الذكية.



النظام الثالث: السداد من خلال برنامج التمويل العقاري الحر مع بنك التعمير والإسكان

يمكن للحاجزين سداد باقي من الوحدة ال 85 % من خلال برامج التمويل العقاري او الشهادة العقارية ببنك التعمير والإسكان... وفقا للقواعد المعمول بها مع الالتزام بسداد أية مبالغ تستحق للشركة بمجرد حلول آجالها، وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري.

يعد مشروع صبا أحد أبرز المشروعات السكنية بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، حيث يتمتع المشروع بتنوع الخدمات الراقية وعوامل الأمان، فضلا عن التصميمات المعمارية الفريدة. وقربه من جميع المناطق الحيوية بالمدينة. يبعد المشروع دقائق عن الجامعات والمدارس الدولية مثل جامعة 6 أكتوبر ومدينة زويل وجامعة مصر ـ يتمتع المشروع بتصميمات معمارية متميزة توفر تنوع في المساحات.

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