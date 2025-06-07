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بدء تسليم أراضي الإسكان المتوسط للفائزين ببرج العرب الجديدة 15 يونيو

أراضى الإسكان
أراضى الإسكان

تواصل وزارة  الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم الأراضس والوحدات السكنية للفائزين بها بعدد من المدن الجديدة.

وتبدأ تسليم قطع الأراضي السكنية محور الإسكان المتوسط "مسكن" للفائزين بمدينة برج العرب الجديدة، اعتبارًا من يوم الأحد 15 /6/ 2025، على أن يستمر تسليم الأراضي حتى يوم الخميس 7 /8 /2025، وذلك في أيامٍ محددة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

وسيتم تسليم القطع بالحي السادس من 553: 575، يوم الأحد 15 /6/ 2025، والقطع من 576: 600، يوم الإثنين 16 /6/ 2025، والقطع من 601: 625، يوم الثلاثاء 17 /6/ 2025، والقطع من 626: 650، يوم الأربعاء 18 /6 /2025، والقطع من 651: 675، يوم الخميس 19 /6/ 2025، والقطع من 676: 700، يوم الأحد 22 /6/ 2025، والقطع من 701: 725، يوم الإثنين 23 /6/ 2025، والقطع من 726: 750، يوم الثلاثاء 24 /6/ 2025، والقطع من 751: 775، يوم الأربعاء 25 /6/ 2025، والقطع من 776: 800، يوم الأحد 29 /6/ 2025، والقطع من 801: 814، يوم الإثنين 30 /6/ 2025، وتخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2 /7/ 2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في تلك المواعيد.

كما سيتم تسليم القطع بالحي الخامس من 1072: 1115، يوم الأحد 6 /7 /2025، والقطع من 1116: 1155، يوم الإثنين 7 /7 /2025، والقطع من 1156: 1195، يوم الثلاثاء 8 /7/ 2025، والقطع من 1196: 1235، يوم الأربعاء 9 /7/ 2025، والقطع من 1236: 1275، يوم الخميس 10 /7/ 2025، والقطع من 1276: 1315، يوم الأحد 13 /7 /2025، والقطع من 1316: 1355، يوم الإثنين 14 /7/ 2025، والقطع من 1356: 1395، يوم الثلاثاء 15 /7/ 2025، والقطع من 1396: 1435، يوم الأربعاء 16 /7/ 2025، والقطع من 1436: 1475، يوم الخميس 17 /7/ 2025.

وتسليم قطع الأراضي من 1476: 1515، يوم الأحد 20 /7/ 2025، والقطع من 1516: 1555، يوم الإثنين 21 /7/ 2025، والقطع من 1556: 1595، يوم الثلاثاء 22 /7/ 2025، والقطع من 1596: 1635، يوم الأربعاء 23 /7/ 2025، والقطع من 1636: 1675، يوم الأحد 27 /7 /2025، والقطع من 1676: 1715، يوم الإثنين 28/7/2025، والقطع من 1716: 1755، يوم الثلاثاء 29 /7/ 2025، والقطع من 1756: 1795، يوم الأربعاء 30 /7/ 2025، والقطع من 1796: 1835، يوم الخميس 31 /7/ 2025، والقطع من 1836: 1875، يوم الأحد 3 /8/ 2025، والقطع من 1876: 1915، يوم الإثنين 4 /8/ 2025، والقطع من 1916: 1933، يوم الثلاثاء 5 /8/ 2025، وتخصيص يومي الأربعاء والخميس 6 و7 /8/ 2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في تلك المواعيد.

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