الأزهر: السعي على طلب الرزق في الحر له ثواب عظيم

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الاجتهاد في السعي على طلب الرزق الحلال في الأيام شديدة الحرارة عمل جليل يستحق صاحبه الأجر والثواب عند الله تعالى.

الأزهر للفتوى يوضح ثواب العمل في الحر الشديد

وأوضح المركز في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثمّن هذه الجهود ويعتبر السعي على الرزق في سبيل الله إذا كان يقصد به إعالة الأسرة، والوالدين، والنّفس.

واستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه رجلًا نشيطًا في عمله، فقالوا: «يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله؟»، فأجاب صلى الله عليه وسلم: «إن كان خرج يسعى على ولدٍ صغارٍ فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفّها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخَرَة فهو في سبيل الشيطان»، رواه الطبراني.

وأهاب مركز الأزهر العالمي للفتوى بكل أبناء المجتمع أن يستلهموا هذه المعاني في عملهم وكدّهم على الرزق، وأن يستحضروا نيّات صالحة في الخروج إلى العمل، فيكتب الله لهم الأجر الكامل على قدر نيّتهم وعملهم.

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