موعد غلق سداد جدية الحجز والتقديم على شقق صبا أكتوبر

تغلق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باب التقديم وسداد جدية الحجز لـشقق صبا بمدينة 6 أكتوبر الإثنين المقبل الموافق 16 يونيو الجاري.

والطرح يضم شقق بمساحات 95 - 141 مترا مربعا، ومشروع "صبا كمبوند" متكامل الخدمات يقع على مساحة 69 فدانا بعدد 85 عمارة سكنية تتكون من دور أرضى 5 أدوار متكررة.

التقديم على الشقق

والتقديم على الشقق من خلال موقع حجز بنك التعمير والإسكان من هنا.

واستلام الشقق خلال 3 شهور من تاريخ توقيع العقد ويبدأ استحقاق القسط الأول بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير العقد، ويحق للأسرة الزوج – الزوجة – والأولاد القصر التقدم لحجز أكثر من شقة بالمشروع.

وكراسة الشروط كالتالي:

وحددت الهيئة أنظمة سداد الشقق كالتالي:

قيمة جدية الحجز 150 ألف جنيه.

استكمال سداد 15% من قيمة الشقة و%1 مصاريف ادارية خلال الفترة من 2025/6/29 حتى 2025/7/10.

أنظمة السداد

وسداد باقي قيمة الشقة 85% يتم سدادها وفقا لأنظمة السداد التالية:

النظام الأول: سداد كامل من الشقة نقدا

-سداد دفعة تعادل %35 من قيمة الشقة حال التوقيع على العقد ليصبج إجمالي المسدد عند التوقيع %50 من قيمة الشقة.

-سداد دفعة تعادل 25 % من قيمة الشقة خلال شهر من تاريخ توقيع العقد.

-سداد دفعة تعادل 25 % من قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ توقيع العقد.



النظام الثاني: تقسيط باقي من الشقة

-باقي من الشقة الـ85 % تم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ توقيع العقد.

- يتم التواصل مع الشركة لسداد الأقساط المستحقة )عنوان الشركة: 107B القرية الذكية.



النظام الثالث: السداد من خلال برنامج التمويل العقاري الحر مع بنك التعمير والإسكان

يمكن للحاجزين سداد باقي من الوحدة ال 85 % من خلال برامج التمويل العقاري أو الشهادة العقارية ببنك التعمير والإسكان، وفقا للقواعد المعمول بها مع الالتزام بسداد أية مبالغ تستحق للشركة بمجرد حلول آجالها، وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري.

يعد مشروع صبا أحد أبرز المشروعات السكنية بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، حيث يتمتع المشروع بتنوع الخدمات الراقية وعوامل الأمان، فضلا عن التصميمات المعمارية الفريدة، وقربه من جميع المناطق الحيوية بالمدينة.

يبعد المشروع دقائق عن الجامعات والمدارس الدولية، مثل جامعة 6 أكتوبر ومدينة زويل وجامعة مصر.. ويتمتع المشروع بتصميمات معمارية متميزة توفر تنوعا في المساحات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.