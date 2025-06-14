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عقارات

غدا بدء التقديم، تفاصيل حجز شقق حكايات التجمع

شقق حكايات التجمع
شقق حكايات التجمع

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان من خلال شركة فاوندرز للتسويق العقاري غدا الأحد، أول مرحلة من شقق مشروع حكايات التجمع “سكن لكل المصريين” سابقا بمدينة القاهرة الجديدة.

جدية حجز شقق حكايات التجمع

والشقق بمساحات ما بين 99 إلى 132 متر مربع كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم،وتصل قيمة جدية الحجز لـ100 ألف جنيه.

والتقديم على الشقق من خلال شركة فاوندرز للتسويق العقاري ومشروع حكايات التجمع يضم 5328 شقة.

أنظمة سداد شقق حكايات التجمع 

 وأنظمة السداد كالتالي:

 قيمة جدية الحجز لـ100 ألف جنيه
سداد مقدم التعاقد 10% من قيمة الشقة والباقي على 6 سنوات أقساط متساوية ربع سنوية.

أو مقدم تعاقد 15% والباقي علي 7 سنوات أقساط متساوية ربع سنوية.

مقدم التعاقد 20% والباقي علي 8 سنوات أقساط متساوية ربع سنوية.

 80 فدان مساحة مشروع حكايات التجمع

وسبق ووقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع شركة فاوندرز للتسويق العقاري- الذراع التسويقي لشركة هايد بارك العقارية للتطوير- عقدًا  للاستحواذ على مشروع “حكايات التجمع” بمدينة القاهرة الجديدة، الذي يضم5,328 وحدة بمساحات تتراوح ما بين 99 إلى 132 متر مربع.

وذلك فى إطار توجه وزارة الإسكان في تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالمشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، ورفع نسب الإشغال والسكن بتلك المدن، وتعظيم العوائد لمواصلة جهودها في تنفيذ المشروعات السكنية والتنموية بأنواعها المختلفة.

ويعد مشروع “حكايات التجمع” أول مشروع تستحوذ عليه شركة فاوندرز للتسويق العقاري، ويمتد على مساحة 80 فدانًا، ويتميز المشروع بموقع استراتيجي في قلب مدينة القاهرة الجديدة على بعد دقائق من الطرق والمحاور الرئيسية، مما يسهل الوصول منه وإليه بمختلف وسائل النقل، كما أنه جاهز للسكن الفوري.

 

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