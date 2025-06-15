الإسكان تعلن بدء طرح شقق حكايات التجمع، المشروع يضم 5328 وحدة سكنية، 100 ألف جنيه جدية حجز والتقسيط حتى 8 سنوات، مساحات تبدأ من 99 إلى 132 متر كاملة التشطيب والاستلام فوري

يبدأ اليوم الأحد 15 يونيو التقديم على شقق أول مرحلة من مشروع حكايات التجمع سكن لكل المصريين سابقا بمدينة القاهرة الجديدة ويضم 5328 شقة وتطرح الشقق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان من خلال شركة فاوندرز للتسويق العقاري، والتقديم على الشقق من خلال الشركة ومشروع حكايات التجمع.

مساحات شقق حكايات التجمع

و الشقق بمساحات ما بين 99 إلى 132 متر مربع كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم،وتصل قيمة جدية الحجز لـ100 ألف جنيه.

أنظمة سداد شقق حكايات التجمع

وأنظمة السداد كالتالي:

قيمة جدية الحجز لـ100 ألف جنيه

سداد مقدم التعاقد 10% من قيمة الشقة والباقي على 6 سنوات أقساط متساوية ربع سنوية.

أو مقدم تعاقد 15% والباقي علي 7 سنوات أقساط متساوية ربع سنوية.

مقدم التعاقد 20% والباقي علي 8 سنوات أقساط متساوية ربع سنوية.

80 فدان مساحة مشروع حكايات التجمع

وسبق ووقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع شركة فاوندرز للتسويق العقاري- الذراع التسويقي لشركة هايد بارك العقارية للتطوير- عقدًا للاستحواذ على مشروع “حكايات التجمع” بمدينة القاهرة الجديدة، الذي يضم5,328 وحدة بمساحات تتراوح ما بين 99 إلى 132 متر مربع.

وذلك فى إطار توجه وزارة الإسكان في تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالمشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، ورفع نسب الإشغال والسكن بتلك المدن، وتعظيم العوائد لمواصلة جهودها في تنفيذ المشروعات السكنية والتنموية بأنواعها المختلفة.

ويعد مشروع “حكايات التجمع” أول مشروع تستحوذ عليه شركة فاوندرز للتسويق العقاري، ويمتد على مساحة 80 فدانًا، ويتميز المشروع بموقع استراتيجي في قلب مدينة القاهرة الجديدة على بعد دقائق من الطرق والمحاور الرئيسية، مما يسهل الوصول منه وإليه بمختلف وسائل النقل، كما أنه جاهز للسكن الفوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.